El Trofeo Teresa Herrera apunta a un cartel de lujo mientras el Trofeo Carranza languidece

Es evidente que nada tiene que ver el Trofeo Carranza de los últimos años con el otrora torneo en el que participaban equipos de élite que llegaban con estrellas mundiales. Por estadio del Cádiz CF pasaron escuadras de diversos países y jugadores de la talla de Pelé, Johan Cruyff...

Todo ese aura de grandeza fue quedando atrás con el paso del tiempo hasta que el entonces conocido como trofeo de los trofeos ha quedado reducido a un solo partido entre equipos modestos. Valga como ejemplo la edición 71, la del pasado verano de 2025, ceñida a un encuentro entre el Cádiz CF y el Córdoba, dos conjuntos de Segunda División.

Mientras el torneo gaditano languidece, otro también con un profundo arraigo trata de recuperar un cartel de prestigio. José Félix Díaz informa en el diario As que el Real Madrid estudia la propuesta recibida desde La Coruña para enfrentarse al Deportivo en Riazor en la 81ª edición del Trofeo Herrera que se celebrará el próximo verano, en agosto, pocos días antes del inicio oficial de la temporada 2026-27.

El club blanco acostumbra a realizar giras en el extranjero en el periodo estival, pero la situación puede dar un giro el próximo verano. De hecho, está abierta la posibilidad de que el equipo entrenado por Álvaro Arbeloa participe en el trofeo de verano más antiguo de España.

El Ayuntamiento de La Coruña y el club de la ciudad gallega quieren un partido de altos vuelos y para eso piensan el Real Madrid y ya se mueven para intentar conseguirlo.

El interrogante que se abre es si en Cádiz brota el mismo interés que hay la capital coruñesa en este caso por dar más brillo a un Trofeo Carranza cada vez más pequeño que desprende la sensación de que el rival de turno del equipo amarillo es fruto de la improvisación en las semanas previas al torneo. En el sur de Andalucía pueden tomar nota y tratar de recuperar algo de esplendor con la invitación a algún equipo grande que genere ilusión en la afición cadista. El primer paso es empezar a gestionarlo con tiempo si que hay un interés verdadero en que vuelva ser un referente. De lo contrario, una vez más será un partido con escaso interés.