Cádiz CF: Suso, un aplazamiento buscando lo mejor para el mediapunta

Suso Fernández estará este próximo lunes, día 23 de febrero, en el encuentro que medirá al Cádiz CF con la Real Sociedad B, como cierre de la 27ª jornada en Segunda División. Ahora sí el futbolista está con todo ok para volver al verde.

La semana pasada el entrenador, Gaizka Garitano, entendió que podía ser el momento del mediapunta después de dos meses y medio alejado del campo por lesión.

Pero cuando llegó el momento de decidir de verdad se puso sobre la mesa la cuestión con más profundidad. Entre los asuntos a tratar estuvo la necesidad de que el Cádiz CF cuente cuanto antes con todos sus mejores jugadores y Suso es, con diferencia, uno de ellos. Pero también se analizó que se trataba de un viaje largo, hasta Burgos, y que se iba a hacer en dos etapas -parada para entrenar en Gijón- sabiendo que el mediapunta no estaba para muchos minutos. A todo esto hay que añadir que el césped del estadio El Plantío daba pena verlo la semana pasada, por lo que el peligro podía ser doble para un jugador recién salido de una lesión.

La cuestión es que al final se hizo ver que lo mejor era aplazar esa posible reaparición al choque de esta jornada, siendo en casa y con terreno de juego en condiciones. Además, con el respaldo de una masa social que está deseando de ver el regreso de Suso y empezar a disfrutar de su mejor versión, todos salen ganando.