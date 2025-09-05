El técnico de la Real Sociedad B explica por qué el Cádiz CF es un rival complicado

El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, cree que el choque de este domingo 7 de septiembre como local ante el Cádiz CF (cuarta jornada de Liga) será "un reto muy difícil" para el filial txuri-urdin.

El técnico del filial realista aseguró en una rueda de prensa que sus pupilos tendrán que volver a jugar ante un rival "muy exigente y duro". Recalcó sobre el encuentro que se trata de "otra oportunidad para volver a demostrar que somos capaces de competir en esta categoría".

Para ello, el de Berriatua no podrá contar con Carbonell y Mariezkurrena, que fueron citados con la selección española sub'20, ni con el keniano Ochieng, convocado con la absoluta de su país. Ante esta situación, el técnico declaró que "tenemos que naturalizar que un fin de semana falten jugadores".

En las primeras tres jornadas del campeonato, el Sanse ha cosechado cuatro puntos ante rivales de renombre como Zaragoza, Málaga y Almería. Por ello, Ansotegi cree que tienen que intentar seguir haciendo las cosas que han hecho bien y llegar enteros hasta la recta final del partido ante los amarillos.

"El Cádiz CF tiene jugadores y un entrenador con muchos partidos en Primera; será muy complicado", comentó el entrenador realista sobre el rival del domingo. A pesar de ello, cree que si su equipo es "atrevido", podrá quedarse con los tres puntos.