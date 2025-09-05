Garitano lo tiene claro: el Cádiz CF no debería jugar este fin de semana

Las citas de las selecciones provoca un parón de Liga en Primera División pero no en Segunda. Numerosos equipos de la categoría de plata se quedan sin los futbolistas convocados para esos partidos internacionales. El Cádiz CF es uno de los afectados por esta situación porque Bojan Kovacevic está con Serbia sub'21 mientras el conjunto amarillo visita a la Real Sociedad B.

El enrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, se refirió a este asunto durante la rueda de prensa que ofreció el viernes 5 de septiembre a modo de previa del duelo ante el cuadro guipuzcoano que se disputa el domingo en el Real Arena, en San Sebastián. Es la segunda salida de la temporada 2025-26 tras el empate a uno cosechado en el terreno del Leganés.

El técnico contó que esta situación se comentó en la reunión de entrenadores de Primera y Segunda celebrada esta semana. Explicó que "se habló de los jugadores internacionales en Segunda". Y es que, como expuso, "hay equipos que salimos perjudicados, la Real también. Jugar todo el año sin descanso no es lo ideal en esta competición". Su opinión es clara: Se debería parar como en otras categorías". A tenor de sus palabras, cada haya partidos de selecciones y se detenga la Liga en Primera, también se debería dejar de jugar en Segunda.

En cualquier caso, la realidad es que el campeonato sigue su curso y el Cádiz CF se enfrenta este fin de semana a un adversario que no dudó en elogiar. Destacó de la Real Sociedad B que "no es un filial al uso". De los futbolistas del cuadro donostiarra dijo que "no son jugadores que den facilidades, todo lo contrario".

Del rival, uno de los cuatro recién ascendidos, destacó que "no comete errores" y resaltó un aspecto importante: "Tiene un nivel físico extraordinario batiendo marcas y son muy complicados".

Así, "tendremos que hacer un gran partido", advirtió Garitano para que los amarillos puedan disponer de opciones de éxito. "La manera que tienen de jugar les va a ir bien en la categoría", añadió sobre el rival de la cuarta jornada de Liga.