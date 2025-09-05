El bajonazo del valor del mercado del Cádiz CF: no está ni entre los diez primeros

La reestructuración de la plantilla coloca al Cádiz CF en la nueva realidad. Fracasó sin rodeos en el intento de ascender justo después del descenso y ahora, en la segunda temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion (después de cuatro en Primera), se ve obligado a apretarse el cinturón.

La reducción presupuestaria está en marcha y se nota en la confección de la plantilla cuyo valor ha bajado de manera drástica. Basta con echar un vistazo a los números para comprobarlo.

Lo primero que llama la atención es que el Cádiz CF ya no es uno de los gigantes de la división de plata. El conjunto amarillo ocupa el puesto número 12 en la lista del valor de mercado elaborada por Transfermarkt con 17,78 millones de euros que suman entre todos los componentes de la plantilla. Hay once equipos con una cotización mayor. El líder es el Almería con 52,6 millones, el triple que el cuadro gaditano. Le siguen la Unión Deportiva Las Palmas (42,45), Deportivo de La Coruña (38,7), Racing de Santander (34,5), Real Zaragoza (28,75), Real Valladolid (27,5), Sporting de Gijón (26,3), Leganés (25,65), Burgos (19,15), Granada (18,9) y Eibar (18,65).

Los equipos con un valor más bajo que el Cádiz CF son el Mirandés (15,85), Málaga (14,9), Albacete (14,4), Castellón (13,7), Córdoba (13,6), Huesca (12), Cultural Leonesa (11,9), Ceuta (10,2), Andorra (9,05) y Real Sociedad B (7).

Hace justo un año, el valor de mercado del plantel cadista era el tercero más alto de Segunda, superado sólo por el Almería (68,9) y el Granada (47,75), los otros dos adversarios que también sufrieron el amargo trago del descenso. El Cádiz CF tenía hace doce meses (el 1 de septiembre de 2024) una tasación de 37 millones que ahora ha quedado reducida a más de la mitad con esos 17,78 'kilos' La baja es de un 52,2%.

La escuadra amarilla es la cuarta que más valor ha perdido el último año. Las Palmas se ha desplomado un 62,2% (de 112,4 a 42,45); el Granada baja un 60,4% (de 47,75 a 18,9) y el Leganés de un 55,2% (de 57,3 a 25,65)