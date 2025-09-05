Los fichajes que el Cádiz CF dejó pendientes para la próxima temporada

El Cádiz CF completó la plantilla para la campaña 2025-26 (al menos para la prmera parte) con los tres fichajes que realizó en el último día de plazo del mercado de verano. El grupo queda compuesto por 25 futbolistas, de los cuales doce permanecen del pasado ejercicio 2024-25, dos suben del filial al primer equipo y once son nuevas incorporaciones.

En el club tenían claro que era necesario acometer una reforma del plantel que deparó numerosos movimientos entre entradas y salidas. El periodo estival fue intenso y las últimas dos semanas coincidieron con las tres primeras jornadas de Liga.

La entidad cadista realizó numerosas contrataciones, quizás alguna que no estaba prevista después de que no cuajasen operaciones que quedaron en meras tentativas.

El Cádiz lanzó la caña por el delantero Vladys Kopotun pero su oferta fue rechazada por el Alcorcón (Prmera Federación), de manera que el delantero no pudo cumplir su deseo de debutar en Segunda División al menos en este momento. El ariete llegó a darse de baja médica por un problema de salud mental derivadode su situación. El último día de mercado aterrizó Dawda Camara cedido por el Girona.

Por otro lado, todo apunta a que el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla trató sin éxito de hacerse con Marcos Olguín, defensa central que pertenece al Marbella (Primera Federación). Como en el caso del delantero, el último día del mercado llegó el zaguero Pelayo Fernández, prestado por el Rayo Vallecano hasta el 30 de junio de 2026.

Tanto Kopotun como Olguín comparten la misma situación. Los dos afrontan el úlimo año de contrato con sus respectivas escuadras. Eso significa que a partir del próximo 1 de enero (en menos de custro meses) son libres para comprometerse con el que equipo que quieran para la temporada 2026-27.

Dawda Camara y Pelayo Fernández dejarán un hueco en la delantera y el eje de la defensa la próxima campaña que podrían ser ocupados por los jugadores que el Cádiz CF ya quiso en verano y podrían sumarse al proyecto sin el previo pago de un traspaso. Podrían ser los primeros fichajes si el club y los futbolistas mantienen el interés por unir sus caminos. Depende de más de un factor, como por ejemplo la división en la que milite el conjunto amarillo.