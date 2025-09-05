El Cádiz CF afronta con cinco bajas el partido contra la Real Sociedad B aunque hay dos lesionados a punto de volver

El Cádiz CF afronta el encuentro contra la Real Sociedad B de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion con el objetivo de prolongar su buen comienzo de temporada 2025-26. El conjunto amarillo ha empezado fuerte en casa, donde ha conseguido dos victorias (sobre el Mirandés y el Albacete) y ahora busca su primer triunfo a domicilio después de arañar un empate en el estadio del Leganés.

El equipo gaditano encara el primer compromiso tras el cierre del mercado de verano de fichajes, pero la definitiva confección de la plantilla coincide con el mayor número de bajas desde el arranque del campeonato. Al menos cinco futbolistas no puede estar a disposición de Gaizka Garitano para visitar al filial donostiarra.

Por un lado, Bojan Kovacevic está concentrado con la selección sub'21 de Serbia, que el lunes se enfrenta a Francia en un amistoso. A la baja del central balcánico por un compromiso internacional se une las habituales de David Gil y Fali, que aún no han podido estrenarse en una convocatoria este curso. El portero se halla en la fase final de la recuperación de la rodilla de la que fue operado el pasado mes de mayo. El zaguero se lesionó durante la pretemporada. Tanto el madrielño como el valenciano se unirá al grupo la próxima semana, según anunció el viernes Garitano.

El preparador cadista tampoco puede contar con otros dos jugadores. Javier Ontiveros participó en los dos primeros partidos (titular ante el Mirandés y suplente frente al Leganés) pero se cayó de la lista en la cita del tercer episodio y sigue sin estar disponible para la cuarta. No viaja a Guipúzcoa por un problema en una pierna.

El último futbolista del Cádiz CF en entrar en la enfermería es José Antonio de la Rosa. El extremo tuvo que ser sustituido poco antes del intermedio del partido contra el Albacete por unas molestias musculares de las que no se ha recuperado a tiempo. No ha podido ejercitarse con normalidad durante la semana. El técnico dijo el viernes que el onubense "mejora e intentaremos que se recupere pronto".

A pesar de las numeroas ausencias, "tenemos suficientes recambios para cubrir las bajas", señaló el entrenador del Cádiz CF.