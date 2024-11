Qué va a hacer el técnico del Cádiz CF en el lateral derecho

El gran problema de Paco López para el encuentro frente al Granada (sábado, a las 16:15 horas) apunta a la defensa, concretamente el lateral derecho. Tanto Iza Carcelén como Joseba Zaldua se encuentran lesionados, por lo que el preparador debe improvisar como hizo buena parte del choque del pasado fin de semana.

Iza se recupera de problemas en el pubis, que hace algo más de una semana le obligaron a echar el freno de mano. El zaguero portuense no tiene fecha para volver hasta que las sensaciones sean favorables. El pubis no es una dolencia que se pueda calificar como grave, si bien su proceso de recuperación es lento y requiere de paciencia.

En cuanto a Zaldua, en el encuentro contra el Córdoba se vio obligado a retirarse con problemas musculares que ya en sala de prensa Paco López definió como algo más que una contractura. Y así es como el lateral entraba en la enfermería con varias semanas por delante alejado del césped.

Y el dilema grande es para el entrenador del Cádiz CF, que está sin lateral derecho ¿Tiene decidida la elección? "Cada semana cuando hablamos del partido siempre decimos que los partidos son igualados y que se deciden por detalles. Permitidme que no dé esos detalles. Queda el entreno de mañana y lo importante es que salga un equipo competitivo. Los dos laterales específicos están lesionados pero tenemos gente que puede jugar en esa posición".

La respuesta del valenciano es normal siempre que anteponga no dar pistas al adversario. La lógica y lo sucedido el pasado fin de semana, contra el Córdoba, hace pensar que de nuevo Víctor Chust caerá al lateral derecho para que Fali forme la dupla defensiva junto al intocable Kovacevic.

Otra posibilida es apostar por un chico de 18 años, Juan Díaz, lateral derecho del filial que viene entrenando con los profesionales. No obstante, la sensación es que Paco López no va a dejar la responsabilidad en un lateral joven e inexperto que sólo ha disputado dos partidos con el segundo equipo.

Precisamente esta semana se ha unido al trabajo del Cádiz CF José Manuel Cabrera López 'Lanchi', que es un jugador gaditano y con pasado en la cantera cadista que está sin equipo. El entrenador ha aceptado que se una al trabajo para ayudar en el día a día con las carencias en el lateral derecho, aunque no avanza más de lo que pueda suceder en el futuro. "Es un chico que es de aquí. Me contaron su situación. No tiene ficha pero tiene nivel. Ha jugado en Segunda y nos viene bien que nos dé ese nivel en los entrenamientos. Pero es verdad que lo ves y lo valoras aunque están las fichas ocupadas", recordaba Paco López.