Paco López: "Granada es un buen partido para saber el nivel al que estamos"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, como previa del encuentro que este sábado disputará el equipo en el feudo del Granada. Un derbi andaluz de máxima exigencia.

Enlazar victorias. "La intención con la que vamos es lograr ese segundo triunfo consecutivo. Sabemos el campo que es, el rival que es y la dificultad que entraña, pero vamos con esa confianza de poderlo conseguir".

Evitar errores y las desconexiones en el césped. "Nos vamos a medir dos equipos que la campaña pasada estaban en Primera, que este año parten con el mismo objetivo. Es un buen partido para saber el nivel al que estamos y en el que podemos estar. Es atractivo, es un reto y un desafío más para nosotros, para los jugadores. Para demostrar que estamos en la buena línea. Hay brotes verdes pero hay cosas que nos están faltando", recordaba el técnico cadista.

No perder el orden en el verde, como sucedió en algunas fases contra el Córdoba. "El equipo tuvo orden; es el partido en casa con más orden. Es cierto que debemos ajustar otras muchas cosas. En el segundo tiempo te generan porque no haces una buena presión. Hay cosas que ajustar que dependen de muchos aspectos. Es un cúmulo de cosas. La sensación que tengo es que hubo muchas cosas positivas que rescatar y nos vamos a aferrar a eso para no equivocarnos".

Diferenciales con balón en ataque. "Necesitamos el mejor nivel de todos, sobre todo de los que juegan de mediocampo hacia arriba. Para hacer goles hay que fabricar jugadas. A nadie se le escapa que teniendo a los jugadores que tenemos de mediocampo para arriba debe ser así. Lo que están dando y lo que van a dar. Esta competecia nos va a venir muy bien", dijo en referencia a los delanteros.

El Granada. "Tiene muy buenos jugadores. Los conozco porque los he tenido a casi todos. Escribá le ha dado sus matices en sus ideas. Tiene muy buenos jugadores y con los matices de cada entrenador hace que sea un rival peligrosísimo y ahí está su escalada en la tabla. Es un equipo que va a a estar arriba. Es todo un reto por el potencial que tiene".

Buscar más opciones para hacer gol. "El fútbol si ves los goles que hay, o vienen de un error o de una acción individual de un jugador. Nos gustaría que vinieran de acciones combinativas pero nos está faltando el último pase y la finaización. También digo que esos metros finales es lo más difícil en el fútbol. Por eso necesitamos a los jugadores en el mejor nivel".

Vuelta a Granada, donde entrenó hasta la campaña pasada. "Es un equipo al que le tengo mucho cariño. No llegó a dos años pero vivimos un ascenso. Les deseo lo mejor a partir del sábado por la noche. Es especial ir a Los Cármenes y ver mucha gente que quiero. Allí me quieren mucho. Mi foco está en ganar allí porque a los que más quiero son a los de amarillo", recalcaba Paco López.