Ontiveros: "Estoy dando un buen nivel, pero puedo dar mucho más"

Javier Ontiveros está resultando un futbolista decisivo en el Cádiz CF, clave en mantener el proyecto a flote y que no caiga del todo a las últimas cuatro posiciones. Su calidad y la de Brian Ocampo son fundamentales en una plantilla muy amplia pero que en el cómputo global no da la talla.

Además de ser un jugador diferente, sus goles (siete entre Liga y Copa del rey) llevan una rúbrica especial porque muchos de ellos son de una belleza única. Y si se contaran los anulados, aumentaría la cantidad y la calidad.

"Algunos son buenos goles, la verdad que son golazos algunos de ellos. El otro día lo intenté con el Córdoba pero se me fue al palo, los porteros no esperan ese tipo de lanzamientos. Había varios rivales en el área y el portero suele estar adelantado", indica en una entrevista a Cope Cádiz. Su repertorio de bellos tantos le hace pararse en Anduva, para rcordar el segundo. "Fue un buen gol. No es que mire al portero pero lo normal es que den un par de pasos adelante y no se esperen ese lanzamiento. El año pasado lo intenté un par de veces y no me salió. Le metes mucho el pie por debajo del balón, es algo que me sale solo y no lo decido hasta el último momento. En los entrenamientos lo suelo hacer bastante para ensayarlo porque no es un disparo sencillo, puedo reconocer que me sale bastante bien".

Sus números en el Cádiz CF van camino del récord, pues desde que acabó la edad juvenil su cifra mayor de goles en una temporada, once, es del filial del Málaga hace casi una década. Ontiveros lo recuerda perfectamente. "No hacía tantos goles desde que estaba en las categorías inferiores del Málaga. Luego en Primera y Segundo he sido más un jugador de dar asistencias, sin embargo esta temporada no he dado una sola asistencia pero he marcado más goles".

El poco premio de sus tantos en favor del equipo, debido a fallos que no acaban de corregirse. "El otro día estaba cabreado por el gol tan temprano que nos hicieron. Al final marcas tres goles fuera de casa y solo te vale para sacar un punto. Tenía mucha rabia, por eso no celebré los goles y encima me anularon el primero, nunca creí que eso iba a ser fuera de juego", reconoce con cierto malestar.

Un potencial como el suyo, en Segunda y no en Primera. "He tenido oportunidades para estar en Primera pero yo quería continuidad. La temporada pasada jugué mucho en Villarreal pero el anterior no. Necesitaba regularidad y jugar muchos partidos seguidos y aunque tenía ofertas de Primera y del extranjero, pensamos que Cádiz era la mejor opción para seguir creciendo y sobre todo ser feliz", apunta en Cope Cádiz.

A pesar del mal momento clasificatorio del Cádiz CF, Ontiveros se refuerza con su versión más personal. "Hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz como estoy aquí. Tengo a mi familia cerca, a poco más de una hora y media. Mis padres vienen todos los partidos y esa facilidad no la tenía desde que estaba en Málaga. Necesitaba algo cerquita de los míos y que me dieran confianza. Estoy dando un buen nivel pero puedo dar mucho más, tengo margen de mejora y puedo dar más en todo, en defensa y en goles. Con confianza va todo sobre ruedas".

Nada que ver su papel con el del equipo. "Ha sido un comienzo raro porque las expectativas cuando vienes de Primera son altas para todos. Hasta que no te metes en la categoría cualquier rival te pinta la cara. Creo que estamos dando pasos adelantes, pequeños, pero firmes y eso me hace pensar que vamos a estar arriba luchando por el ascenso. El equipo está dando pasos lentos pero firmes", asegura.

Yo pido el cambio muchas veces porque llego con la gasolina justa y entiendo que hay compañeros que pueden dar el 100%"

La dosis de moral en el plantel tras el triunfo sobre el Córdoba (2-0). "Después de la victoria del otro día, veo un vestuario unido. Lo que diga el míster lo vamos a llevar a rajatabla. El equipo está motivado y sabemos que tenemos que ir a Granada a ganar para sumar varias victorias consecutivas", añadiendo que "tenemos un equipazo". "El otro día salen en la segunda parte jugadores como Sobrino, Alejo o Álex. Ese banquillo no lo tienen otros equipos, por eso me veo arriba a final de temporada".

Comprometido y coherente con el Cádiz CF, de ahí a no dudar en pedir el cambio si eso es oportuno. "Ya he acabado algún partido pero en los últimos minutos los partidos se rompen y lo mejor es que entren compañeros de refresco. Yo pido el cambio muchas veces porque llego con la gasolina justa y entiendo que hay compañeros que pueden dar el 100%. Si yo estuviera en el banquillo también me gustaría que el jugador que fuera titular pidiera el cambio para entrar alguien de refresco".

Él y Brian Ocampo, dos puñales por los extremos. "Donde más cómodo estoy es en la izquierda pero está Brian, que es un bicho. Nos llevamos bien los dos y en el campo congeniamos. Si él está más a gusto en la izquierda no pasada nada. A él le cuesta más jugar en la derecha y se pone más triste, por eso le digo que no se preocupe; además, Brian es más decisivo en la izquierda. Si él está feliz en la izquierda, yo lo soy en la derecha", finalizaba el jugador de moda en el campo, Javier Ontiveros.