El técnico del Cádiz CF se aferra a un factor clave para vencer al Granada

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, afronta con ambición el partido contra el Granada que se disputa el domingo 16 de marzo en el estadio Nuevo Mirandilla. En la rueda de prensa previa al duelo andaluz correspondiente a la 31ª jornada de LaLiga Hypermotion, el técnico dijo que su equipo es capaz de ganar aunque destacó el potencial el adversario. Las opciones de éxito pasan por una buena actuación y el hecho ser anfitrión es un factor a tener en cuenta.

Garitano expuso en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) que "se trata de intentar sacar nuestras fortalezas lo máximo posible, que el equipo sea un equipo que cree ocasiones de gol, que ataque y que a su vez sea sólido".

Reconoció el 'míster' que en Albacete (clara derrota por 3-0) "no fuimos sólidos y encajamos tres goles. La consigna número uno en el siguiente partido tiene que ser no encajar tres goles otra vez y no entrar en una dinámica como en la que estaba el equipo antes, que encajaba mucho. Lo conseguimos (en Málaga), lo hicimos bien, fuimos listos e inteligentes haciendo un partido muy práctico ante un rival difícil".

Después de dos visitas consecutivas, el conjunto amarillo vuelve a casa. "Jugamos delante de nuestra afición y ante una de las mejores plantillas que hay en esta categoría (la del Granada)".

El preparador cadista se aferró a la consistencia de los amarillos en su feudo y vaticinó que "será un partido complicado, pero en casa somos fuertes y tenemos nuestras armas. Si hacemos un buen partido somos capaces de ganar, pero tenemos que estar a un nivel alto, porque para ganar al Granada hace falta hacer las cosas bien a nivel de solidez, trabajo en equipo, de presión... Y después, además, tener esa brillantez en ataque para poder ganar, porque sino no es suficiente".

Garitano recordó la reciente victoria (0-2) conseguida en La Rosaleda y el desarrollo de ese partido. "El Málaga no tiró más veces que nosotros tampoco, y jugaba en su casa. A todos nos gustaría que no nos tiraran a gol en todo el partido y nosotros tirar 35 veces, pero no estamos en esa situación ni nosotros ni nadie. No hay muchos equipos capaces de ser tan sólidos en Málaga como fuimos nosotros".

Sobre las escasas oportunidades en las labores de ataque, el técnico comentó que "todos los días no vas a hacer nueve ocasiones de gol, tienes que hacer más que las que hicimos en Málaga y eso es lo que buscamos. Jugamos con gente de ataque, pero los equipos contrarios también juegan y defienden bien".