El entrenador del Cádiz CF habla de las bajas para el partido contra el Granada

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, compareció el viernes 14 de marzo en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Granada que se disputa el domingo en el estadio Nuevo Mirandilla en el marco de la 31ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El técnico recupera a dos jugadores pero es más que posible que no pueda contar con otros dos. Iza Carcelén y Fali están disponibles tras cumplir sanción y volverán a la convocatoria a la espera de saber si tienen plaza en el once inicial. El problema está en la banda izquierda. Brian Ocampo y José Antonio de la Rosa se lesionaron en el partido contra el Málaga y esta semana no se están ejercitando con normalidad.

Garitano no descartó a los dos extremos para el choque contra el Granada, aunque casi daba por hecho que no podrán llegar a tiempo. No tienen dolencias relevantes y por aún les debe un pequeño margen para que pudiesen aportar. "No son lesiones muy graves, pero sí en zonas complicadas", explicó el 'míster' sobre el estadio del uruguayo y el onubense. En cualquier caso, si uno o los dos puede entrar en la lista parece complicado que si están entre algodones puedan entrar en la alineación, Otra cosa es que puedan jugar un rato en la segunda mitad.

El preparador cadista dijo sobre ellos que "no tiene pinta de que puedan estar" en el envite ante el cuadro rojiblanco y si llegan será a lo justo. Dejó claro que para este partido el Cádiz CF se queda "sin un futbolista específico" para la banda izquierda.

Si se confirma que ninguno de los dos (Ocampo y De la Rosa) puede jugar el domingo (hay que esperar al entrenamiento del sábado, el último antes del encuentro), Garitano avanzó que en ese caso "buscaremos soluciones, es algo que hacemos siempre".

El inquilino del banquillo cadista señaló ante la duda sobre la disponibilidad de algún futbolista que "debemos estar preparados para que otros jugadores puedan ocupar esas posiciones" que quedan cojas por problemas físicos.