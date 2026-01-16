El técnico del Albacete destaca el potencial del Cádiz CF

El Albacete deja atrás la euforia que le supuso eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey y pone los cinco sentidos en la Liga. El técnico del cuadro castellano-manchego, Alberto González, aseguró el viernes que "desde ayer estamos centrados en el Cádiz CF. No me preocupa poder entrar en descenso porque creo que vamos a ganar. Nos preparamos para competir bien en la Liga y estamos ilusionados con poder seguir conectando con nuestra gente y darles una alegría”.

La ola de la Copa del Rey debe servir al equipo para transmitir esa buena imagen en liga y enganchar a la gente para hacer del Belmonte un fortín. “El equipo está concienciado en la importancia de la Liga. Hay que pasar esa euforia. El contexto va a ser distinto. Ojalá la gente siga unida y nos ayude. Tenemos que estar ahí y transmitir para que se enganchen”.

El técnico albacetista guarda un amargo recuerdo del partido de ida y enfrente tendrá un rival que no les pondrá las cosas fáciles. “Allí fuimos superiores y estuvimos más cerca de ganar. El Cádiz CF ha hecho muchas cosas bien, está ahí arriba y tiene grandes jugadores”.

El fútbol da muchas vueltas y aquel choque estuvo marcado por una acción de Dani Bernabéu que le costó la derrota al equipo. Sin embargo, hoy es uno de los grandes nombres que representa a la cantera del Alba en el primer equipo junto a Capi. “Ellos siguen sumado méritos. Están haciendo muy bien lo que les corresponde. Aprenden cada día y en esa línea les seguiremos dando su sitio” dijo.

Alberto no podrá contar para este partido con Morcillo después de que el jueves se hiciese oficial su traspaso al Almería. “Es una gran pérdida porque todos sabemos lo que los ha dado. El fútbol es así. Ha cumplido su cometido aquí, lo ha hecho muy bien. Todos salimos ganando con este paso y ahora trataremos de encontrar otro jugador ahí. Se nos va un gran jugador pero trataremos de reponernos de esa baja”.

Pese a ello, el Alba cuenta con dos caras nuevas en su plantilla. “Samu es un delantero dinámico, competitivo, que va al espacio y nos mejorará en capacidad de disputa y juego aéreo. Edward es un jugador que nos da piernas, buen juego aéreo y nos dará equilibrio y fortaleza en el centro del campo”.

El partido de Copa hizo que muchos jugadores se reivindicasen, como Javi Moreno y el goleador Javi Villar. “Javi hizo un partido enorme, contra un rival muy difícil. Le tiene que servir de motivación para seguir creciendo. Pepe está preparado y será uno más”. “Villar lo está haciendo bien y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Estoy muy contento de ese paso adelante que dio. Además tuvo el premio del gol”.