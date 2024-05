El técnico del Cádiz CF, "muy decepcionado con el resultado"

Gesto de profunda seriedad y amargura de Mauricio Pellegrino, entrenador del Cádiz CF, cuando se sentó en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu para evaluar una derrota que acerca un poco más a su equipo al descenso a Segunda División.

Valoración de lo sucedido en el césped. "Estamos muy decepcionados por el resultado porque sentimos que pudimos estar en el partido. Sabemos que un equipo como el Real Madrid te puede hacer daño en cualquier jugada, te puede marcar y herir en cualquier momento", apuntaba recordando la ocasión tan clara de Chris Ramos con el marcador empate a cero.

Resignado con la realidad final: "Esto es parte del juego. El nivel de merecimiento no cuenta, hace falta esa eficacia de cara a gol. Para no centrarnos en tema anímico, uno hay que centrarse en hacer las cosas bien. Estaban saliendo y tuvimos buenas llegadas. Hay que seguir insistiendo para poder mejorar en este sprint final".

El preparador cadista destacaba en su análisis que "era un partido correcto por nuestra parte en el que estábamos cerrando bien los espacios". "Pero ya se sabe que en estos partidos cuando tienes dos o tres posibilidades tienes que marcar, no te queda otra. No lo hicimos y luego a la contra han conseguido estirar el marcador. Con el partido roto lo han tenido más fácil", añadiendo que "se está materializando algo que viene de un proceso largo al venir de una temporada difícil". "Lo estamos intentando, hemos trabajo mucho, hemos puesto todo, el vestuario es sano, pero a veces no sale y el rival es superior. Entendemos el fastidio porque también lo tenemos nosotros".

Las opciones del Cádiz CF a falta de cuatro jornadas. "Demos pensar en sumar esos próximos tres puntos -contra el Getafe el domingo 12 de mayo- para que nos dé fuerza e ilusión hasta el final. Es difícil hacer cuentas, hay que mirar siempre cerca, el partido siguiente. Nuestras posibilidades crecerán si ganamos el próximo. Queda mejorar, levantarnos y competir con nuestra gente", relataba el técnico argentino.