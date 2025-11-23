Suso explica por qué falló el penalti y habla de preocupación por la marcha del Cádiz CF

Suso atendió a los medios de comunicación tras la derrota (1-2) frente a la Cultural y Deportiva Leonesa disputado el domingo 23 de noviembre. El futbolista del Cádiz CF ofreció una valoración clara y autocrítica del encuentro.

El atacante reconoció que el equipo no entró bien al partido: “El primer tiempo no hemos empezado bien, no hemos sabido ajustar a sus mediocentros. A pesar de ponernos por delante, no hemos estado bien”, señaló. Sin embargo, valoró la reacción tras el descanso: “En la segunda parte hemos ajustado mejor y el equipo ha estado más cómodo, generando ocasiones”.

Uno de los momentos clave del partido fue el penalti detenido por el guardameta de la Cultural Lonesa en el arranque de la segunda mitad. El propio Suso, encargado del lanzamiento, explicó cómo vivió la acción: “Le di un poco flojo y el portero adivinó. Son situaciones que marcan, porque si hubiese entrado o hubiésemos aprovechado alguna ocasión más, el partido podría haber sido diferente”.

El Cádiz CF se puso pronto con ventaja en el marcador, aunque no consiguió mantener el control del partido. “Nos ha faltado de todo, incluso estando por delante en el marcador”, reconoció el jugador.

Suso también habló sobre la situación general del equipo y la importancia de reaccionar de inmediato: “Cuando no se ganan partidos, hay que estar preocupados. Cada semana es una prueba y lo que viene ahora es complicado. En Segunda no hay tiempo para lamentarse”.

El futbolista destacó la mejoría mostrada en el segundo tiempo, especialmente por fuera: “Hemos tenido más salida por banda, centros y llegadas. Ahora tenemos que pensar en el próximo fin de semana”.

El Cádiz CF ya trabaja con la vista puesta en su siguiente compromiso liguero, con el objetivo de transformar el esfuerzo en puntos y recuperar sensaciones positivas.