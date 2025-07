Suso se declara feliz en el Cádiz CF, cuenta la razón de su fichaje y las ofertas que rechazó y fija un objetivo claro

Cádiz/Si hay una persona que pueda presumir de felicidad en este momento, no hay mejor ejemplo que Suso. El futbolista gaditano se expresó con la máxima alegría en el acto de presentación como jugador del Cádiz CF celebrado la tarde del domingo 6 de julio en el estadio Nuevo Mirandilla.

El director deportivo del club, Juan Cala, intervino en primer lugar para asegurar que el fichaje de Suso "era una prioridad absoluta porque respresenta lo que queremos en el proyecto: carácter, ambición y sentimiento de pertenencia. Bienvenido a tu tierra, a tu club y a tu ciudad y te deseo la mayor de las suertes, que será la nuestra".

Llegó el turno de Suso, que lo explicó todo con su primera frase: "No hay una persona más feliz que yo en el mundo". Su regreso al Cádiz CF tras salir hace 15 años "era un sentimiento, no sé como llamarlo, pero quería volver en un buen momento. Nunca eché cuenta al momento del club. Tenía claro el objetivo y ahora viene un año duro de trabajo, lo voy a poner todo aquí".

El atacante expuso que el proceso de su fichaje fue "bastante largo. Con Manolo (Vizcaíno) y Juan (Cala) he hablado un millón veces de temas del Cádiz CF y de otros temas. Es algo que viene de tiempo atrás". Reconoció el jugador que quiso adelantar a enero su aterrizaje en el conjunto amarillo, "pero no se daban las circunstancias. Ahora se da el momento y sabía que no había duda, soy de aquí y me he criado aquí". Subrayó de nuevo que "tenía el sentimiento de querer venir".

Suso, que ya ha hablado un par de veces con Gaizka Garitano, dijo que ahora afronta "el reto más bonito y difícil, el que más ilusión tengo". En cualquier caso, resaltó que cada etapa de su carrera "ha sido diferente. En Liverpool fue donde empecé y crecí, en Milán me forme más y tuvie y me hice un nombre en el fútbol...".

"He puesto el corazón para venir arquí, es un año para creer y estar orgullloso", destacó el nuevo futbolista del Cádiz CF, que asume la responsabilidad con naturalidad porque "siempre la he tenido en todos los sitios". Es consciente que al equipo amarillo no le ha ido bien en los dos últimso años, pero "es momento de cambiar todo, el club está haciendo cosas para cambiar, es para estar ilusionado. se están dando las cosas para que sea un año bonito".

Suso ha rechazado ofertas suculentas por unirse al Cádiz CF. "He demostrado que podría estar en 20 millones de sitios antes que aquí. Tenía una oferta importante en Arabia, me ofrecían diez veces veces más que aquí, pero no era un tema económico sino de corazón, que lo he puesto en la mesa".

Suso es cadista desde pequeño. "Me acuerdo cuando cogía el autobús para ir a El Rosal, he visto cuando tiraron el estadio, mi padre y mi madre me traían a ver partidos... Vengo a jugar el Cádiz CF sin mirar que esté en Segunda, vengo al equipo de mi ciudad que he visto de pequeño".

Dijo Suso que el Sevilla intentó su renovación aunque él ya tenía claro su futuro. "Me senté con José del Nido (el actual presidente del club de Nervión) y me dijo que le gustaría que me quedase porque era año de transcición, se lo agradecí pero tenía una idea en la cabeza. Pensaba que había terminado mi ciclo en el Sevilla. La gente allí está contenta conmigo y yo también con ella".

Aseguró el futbolista que "siempre he sido cadista aunque no lo haya manifestado tanto como otros. Siempre he seguido al Cádiz CF, he sido un cadista más. La primera oportunidad que he tenido de demostrarlo lo he hecho. He visto a Lucas Lobos, Pavoni... tengo un gran recuerdo de aquí".

Suso tiene claro que llega al equipo amarillo "a ayudar a mis compañeros con lo que sé hacer y a dar esa experiencia de estos dos años que en Sevilla no hemos estado bien, dar consejos desde mi experiencia, sobre todo a los más jóvenes, y entre todos llegar al objetivo que es estar arriba".

Y es que no hay otro reto que no sea el ascenso. Es una idea fija que tien en su mente en una demostración de ambición. "Tenemos que estar arriba este año, el Cádiz CF tiene que estar metido en los puestos altos y luchar por ascender porque el Cádiz CF tiene que estar en Primera". Así de claro lo dijo el fichaje estrella que vuelve a casa.