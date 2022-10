La surrealista expulsión de Canales en el Cádiz CF - Betis

El atractivo duelo andaluz entre el Cádiz CF y el Betis disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el miércoles 19 de octubre dejó una última incidencia justo antes del pitido final.

En el minuto 97, para sorpresa general Antonio Mateu Lahoz expulsó a Sergio Canales poco antes de señalar el camino a los vestuarios. Fue la primera expulsión que sufrió el jugador del Betis en su dilatada carrera como futbolista. Una conversación entre ellos derivó en la roja.

Todo sucedió muy rápido. El Cádiz CF se disponía a sacar de banda en la última jugada del partido. De pronto, el árbitro mostró una cartulina amarilla a Canales y pocos segundos después se la enseñó por segunda vez, por lo que el jugador vio la roja.

Mateu Lahoz explicó en el acta del encuentro por qué sacó dos tarjetas al 10 del cuadro verdiblanco. La primera fue por "hacer observaciones a decisiones arbitrales". La segunda, por "reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido". En resumen, le expulsó por hacerle observaciones. Ni siquiera hubo protestas.

Esos fueron los argumentos expuestos por el juez de la contienda, pero circula otra versión de los hechos. Según 'El Larguero' de la cadena Ser, Canales le dijo a Mateu Lahoz que "podrías dar un minuto más", El árbitro le contestó que "si me sigues hablando, te expulso". Canales replicó: "Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales". Fue entonces cuando Mateu le mostró la segunda amarilla y la consiguiente roja.

El Betis quiere saber con exactitud que sucedió y ha pedido las imágenes porque en el club sevillano piensan que Canales no le dijo nada al árbitro como para ser expulsado. En principio, salvo que el Comité de Competición le retire una cartulina amarilla, el futbolista se perderá el choque entre el cuadro verdiblanco y el Atlético de Madrid de la undécima jornada de Liga.