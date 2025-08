El Sporting lanza un mensaje al Cádiz CF y Garitano habla muy claro

El Sporting de Gijón es un histórico del fútbol español que anhela el regreso a Primera División, categoría que perdió en la temporada 2016-17. El club asturiano, uno de los rivales del Cádiz CF, acumula 42 campañas en la élite a lo largo de una historia a la que se aferran los futbolistas que en la actualidad forman parte de la plantila para aspirar al ascenso en la temporada 2025-26 que está a punto de empezar.

Los mensajes que brotan del vestuario del cuadro gijonés apuntan al máximo objetivo. Suponen un aviso a todos sus rivales, incluido el Cádiz CF. El futbolista del Sporting Diego Sánchez aseguró días que el reto del club rojiblanco está "claro" y pasa por "estar en Primera".

El jugador asturiano insistió en que la Segunda División es una categoría muy cambiante, en la que se pasa de "estar arriba, abajo o a mitad de tabla de un mes para otro", por lo que considera clave "ser muy sólidos" y lograr "esa regularidad fuera de casa" que, según reconoció, ha sido una asignatura pendiente del equipo en los últimos años.

Por otro lado, Lucas Perrin y Justin Smith, nuevos fichajes del equipo rojiblanco, expresaron fías atrás su entusiasmo por incorporarse al conjunto rojiblanco y destacaron la ambición del proyecto que pasa por "subir a Primera División", motivo que les trajo al club.

Ambos agradecieron la acogida recibida desde su llegada por parte de los aficionados, de los compañeros y de los empleados, y reconocieron ser conscientes de "las expectativas de club y afición".

Las recientes declaraciones de los jugadores se toparon con la realidad expuesta por el entrenador, que se mostró muy contundente. Así, el técnico del Sporting de Gijón, Asier Garitano (ex jugador del Cádiz CF), aseguró que su equipo no se considera favorito para el ascenso a Primera División al afirmar que no son "candidatos a nada".

El entrenador vasco añadió que el objetivo es "llegar con opciones al final de la temporada", desmarcándose de declaraciones recientes de varios de los futbolistas de la plantilla.

Del mismo modo, Garitano matizó que "hay otros equipos que pueden decir esas palabras más a la ligera", rebajando las expectativas sobre su plantilla para esta temporada en base a la competencia.

Algo también relacionado a la confección del equipo, pues sobre el mercado apuntó que no espera grandes movimientos antes del comienzo de liga, al suponer que los que están ahora en plantilla serán "los que vayan a llegar al inicio de la temporada", si bien dejó abierta la puerta a posibles incorporaciones sin saber "en qué condiciones" llegarían, sobre todo en lo físico.

No obstante, el técnico rojiblanco se mostró satisfecho con el equipo actual, porque es "un muy buen grupo, muy trabajador y que se queja poco", lo que, a su juicio, facilita la labor del cuerpo técnico y refleja una continuidad positiva respecto a la temporada pasada.

Respecto a la posición de delantero, comentó que están "cambiando en la elección del '9'" y valoró el rendimiento de los tres jugadores que se vienen alternando en esa posición, tras subrayar que el equipo es "consciente del estilo" que quiere desarrollar.

Garitano ofreció estas declaraciones a los medios de comunicación tras el partido amistoso del sábado del Sporting, con el empate sin goles ante la Ponferradina en el estadio Román Suárez Puerta de Avilés.