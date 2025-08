Airam Cabrera se retira: por qué su paso por el Cádiz CF le cambió la vida

Todo en la vida tiene un principio y un final, y más en la profesión de futbolista que obliga a sus protagonistas a empezar una nueva vida cuando aún son jóvenes. Llega la hora de la retirada de Airam Cabrera. Da un paso a un lado cerca de los 38 años después de una extensa carrera que inició muy joven en el Laguna (Tenerife). El Cádiz CF fue uno de los numerosos equipos en los que militó.

El delantero anunció que cuelga las botas con un breve mensaje, fotografías con familiares y amigos y un vídeo recordatorio de las dos décadas como jugador. "It was an amazing journey (fue un viaje asombroso). Gracias por todo, gracias por tanto, FÚTBOL", dijo Airam a modo de despedida.

El ariete tinerfeño (de Puerto de la Cruz) se unió al conjunto amarillo en la temporada 2013-14 después de acumular más de un centenar de partidos en Segunda División con el Villarreal B, el Córdoba, el Numancia y el Lugo. Antes había formado parte del Tenerife B en la categoría de bronce y a ella volvió cuando aceptó la oferta del Cádiz CF. Con sus goles y su compromiso se ganó el respeto y el cariño de la afición. Le quedó la espinita de no poder subir a Segunda. Desde su paso por el equipo amarillo, siempre está pendiente de cómo le va.

Airam fue una de las apuestas fuertes del club para intentar ascender de la entonces conocida Segunda B a Segunda. Marcó 23 goles en su primer curso como cadista y 15 en el segundo y último. En total, anotó 38 tantos en 77 encuentros en sus dos años como cadista. Una vez que el equipo amarillo no logró el objetivo, el artillero dio un giro a su carrera y jugó en varias escuadras extranjeras antes de volver a España y en concreto a la provincia de Cádiz. Atlético Sanluqueño y San Fernando CD fueron sus últimos equipos.

Más de 400 partidos oficiales y cerca de 200 goles adornan la carrera de Airam Cabrera. Jugó en el Laguna, Tenerife B, Villarreal B, Córdoba, Numancia, Lugo, Cádiz CF, Korona Kielce (Polonia), Anorthosis (Chipre), Extremadura, Cracovia (Polonia), Wisla Plock (Polonia), Goa (India), Sanluqueño y San Fernando CD.

La estancia en el Cádiz CF fue determinante en la vida de Airam Cabrera. En Cádiz se enamoró, formó familia y con el tiempo se quedó a vivir en territorio gaditano.