Por qué son positivas las visitas del Mirandés al Cádiz CF

Cádiz CF y CD Mirandés se verán las caras este próximo domingo, día 17 de agosto, por quinta vez en su historia. Ahora será en la primera jornada de la campaña 2025/26. Son pocos los antecedentes entre unos y otros porque el recorrido desde su fundación del conjunto burgalés ha estado en buena parte alejado del fútbol profesional.

Cuatro duelos como citas para tener de referencia, si bien todas ellas tuvieron lugar en el siglo XXI. La primera se remonta a la fase de ascenso a Segunda A de la campaña 2010-11. El 2-0 del choque de ida resultó insuficiente por culpa del 4-1 adverso de la vuelta. Un marcador muy doloroso que confirmó la remontada y el adiós del Cádiz CF al sueño del ascenso casi en el último suspiro del partido en el viejo Anduva, cuando cayó ese cuarto tanto.

Los cuatro únicos antecedentes existentes en campo gaditano se saldaron con sendos triunfos de los amarillos, el ya mencionado 2-0 de la ida del 'play-off' en 2011, un 2-1 en la 2016-17 que llegó con remontada gracias a los tantos de Abdullah y Ortuño, el 3-3 de la penúltima vez (2019/20) con dos goles del Mirandés en el tiempo añadido que dejó un amargo sabor de boca en el Cádiz CF, así como el 3-1 del curso pasado gracias a los tantos de Mario Climent, Sobrino y Chust.

El primero de esos enfrentamientos correspondió al encuentro de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División A de la temporada 2010-11. Los amarillos, que habían acabado cuartos en el grupo IV de Segunda División B de la mano de Jose González, obtuvieron una buena renta frente a los rojillos, segundos del grupo II y dirigidos por Carlos Pouso. Los tantos de Cifuentes (5') y Antonio Moreno (83') concedieron una ventaja esperanzadora de cara a la devolución de visita, choque de infausto recuerdo pues los de Miranda de Ebro vencieron por 4-1.

Volvieron a verse las caras en el curso 2016-17, el del regreso cadista a la categoría de plata. En la 24ª jornada, los locales remontaron frente al viceolista y mantuvieron la tercera plaza. Álvaro Cervera ganó la partida a Javier Álvarez de los Mozos pese al gol tempranero de Guarrotxena (5'). Luego anotaron Abdullah (34') y Ortuño (79').

El penúltimo cara a cara del Cádiz CF con el Mirandés fue en la 2019-20, una lluvia de goles que dio paso a un empate a tres. El conjunto gaditano ganaba 3-1 en el minuto 95 gracias a los tantos de Choco Lozano, Rhyner y Nano Mesa. Sin embargo, Guridi (95') y Odei (96') dejaron helado el feudo cadista.

Y el antecedente más cercano en el tiempo se disputó el 27 de enero del presente año en el Nuevo Mirandilla, el triunfo por 3-1 ante un Mirandés que llegaba en tercera posición y el equipo amarillo, ya dirigido por Gaizka Garitano, era 17º, peleando por abrir brecha con el descenso. Los amarillos aguantaron con uno menos por la expulsión de Moussa en el minuto 50.