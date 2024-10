Sobrino expresa el sentir del vestuario tras la derrota del Cádiz CF en Huesca

Rubén Sobrino fue el último jugador del Cádiz CF en saltar al césped de El Alcoraz y fue él quien marcó el gol que a la postre no sirvió de nada porque el cuadro gaditano perdió 3-1 frente al Huesca el viernes 4 de octubre.

El atacante atendió a los micrófonos de los medios oficiales del club tras el varapalo de los amarillos ante el conjunto oscense. "Sobre su tanto, indicó que "en ese momento nos ha podido dar algo de inspiración y de saber que con ese gol, nos faltaban dos para ir a por el empate. Teníamos diez minutos más, más lo que se tardó con gol. Lo intentamos con los centros al final, pero no pudimos hacer más goles".

El 7 del equipo amarillo expresó el sentir del vestuario tras el nuevo varapalo. "Nos vamos mal con esta derrota", aseguró.

Sobte los dos penaltis en contra del Cádiz CF, Sobrinó comentó que "al final está la interpretación. No vi los dos penaltis, estaba en el banquillo y no sé si uno fue y el otro no. Lo que está claro que tenemos que intentar que no nos pase siempre y nos pasan y a las que le damos mucho. Eso les da mucha confianza al resto de equipos y, sobre todo, en este partido con esos penaltis y cuando te meten un gol".