Situación delicada en el Leganés del ex entrenador del Cádiz CF Paco López

Las primeras siete jornadas de LaLiga Hypermotion aún no son suficientes para definir el objetivo por el que peleará cada equipo pero son un espejo de la realidad actual. La tranquilidad que reina en algunos conjuntos gracias a su buen comienzo contrasta con la inquietud generada en otros que no terminan de arrancar. El Cádiz CF firma una excelente puesta en escena que le coloca en la segunda posición sin haber probado aún el amargo sabor de la derrota.

Hay equipos que están sufriendo más de lo esperado. Uno de ellos es el Leganés. El cuadro madrileño perdió su plaza en Primera División y le está costando adaptarse a su nueva vida. De los tres recién descendidos, es el que peor lo lleva. El Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas se mueven en la parte alta con 11 puntos (séptimo y octavo empatados con el sexto) y el conjunto pepinero no se encuentra nada cómodo en el 16º puesto con 7 y sólo uno de ventaja sobre la zona que conduce a la tercera categoría del fútbol español. Sólo ha ganado un partido.

Paco López fue contratado por el Leganés para intentar devolver al equipo a la élite, como hizo el Cádiz CF sin éxito en verano de 2024 cuando bajó de Primera a Segunda. La secuencia empieza a repetirse y la situación es ahora incluso algo peor que hace un año.

En la séptima jornada de la pasada campaña, el Cádiz CF ocupaba la 15ª posición con 9 puntos (dos victorias y tres empates) y tenía un margen de tres sobre el descenso. Es decir, su situación era ligeramente mejor que la que padece ahora el Leganés.

En el cuadro blanquiazul andan preocupados sobre todo después de la reciente derrota en casa (0-1) frente al Castellón, aunque tienen tiempo de sobra para remontar el vuelo. El Cádiz CF se vio obligado a prescindir de Paco López cuando después de 18 jornadas el equipo estaba en zona de descenso. En el Leganés aún no se plantean tomar una decisión drástica a la espera de una pronta reacción. Su próximo encuentro es en el campo del Andorra, tercer clasificado, el próximo sábado 4 de octubre.