La simulación que predice el puesto que ocupará el Cádiz CF a final de temporada

El pésimo comienzo de la segunda vuelta condiciona la trayectoria de un Cádiz CF metido en un atasco que le hace retroceder posiciones. El conjunto amarillo finalizó la primera parte de LaLiga Hypermotion 2025-26 ubicado en la sexta plaza y por tanto como aspirante al ascenso por el camino más recto (estaba a cuatro puntos de los dos billetes) o a través del rodeo de las eliminatorias. La situación ha dado un giro radical.

Todo se torció después del ecuador de la temporada cuando enlazó cuatro derrotas consecutivas y sumó un solo punto de los 15 disputados hasta la fecha. Perdió ante Albacete (1-0), Granada (1-2), Huesca (1-0) y Almería (1-2) y empató (1-1) en el campo del Burgos en el partido más reciente. Ese mal recorrido le hizo bajar hasta el undécimo puesto y ahora tiene que priorizar la tarea de la permanencia antes de poder pensar en algo más.

Con 35 puntos, el Cádiz CF está prácticamente a la misma distancia del 'play-off' (a seis puntos) que de la zona de descenso (a siete), colocado en medio de la nada pero con la posibilidad de poder subir o bajar posiciones en función de los resultados que coseche en los 16 capítulos restantes que se dirimen hasta finales del próximo mes de mayo.

Besoccer ha realizado una simulación sobre un hipotético desenlace del campeonato teniendo en cuenta la clasificación actual. El pronóstico pone a dos equipos en Primera por la vía directa. El Racing de Santander, que ahora ocupa el segundo puesto, tiene un 69% de subir y además lo haría como campeón con 78 puntos. El Castellón, actual líder, es el segundo con mayor porcentaje (un 48%) de dar el salto a la élite y lo haría con 76. Le sigue el Almería de cerca con un 45% de opciones de ascender en 42 jornadas o acceder al 'play-off' con un 51% y 75 puntos. Le acompañarían el Deportivo de La Coruña con 69 (57%), el Córdoba con 67 (49%) y la Unión Deportiva Las Palmas con 66 (46%).

Otros conjuntos como el Burgos (25%), el Sporting de Gijón (23%), ambos con una proyección 62 puntos, o el Málaga con 61 (23%) apuran sus opciones en la pelea por una plaza en el 'play-off'.

¿Cómo quedará el Cádiz CF según la proyección esbozada en los compases iniciales de la segunda vuelta? Según esa simulación, al equipo amarillo le espera un esprint final con más pena que gloria. Sólo tiene un 12% de probabilidades de entrar en la fase de ascenso y su posición definitiva sería la undécima en la que está ahora. Logra la salvación en un alto porcentaje (un 87%) y su riesgo de descenso es casi nulo (1%). Acabaría el curso con 58 puntos, lo que supone que sumaría 23 de los 48 que se ponen en liza en los últimos 16 encuentros.

Los cuatro equipos que en principio tienen más papeletas para bajar a Primera Federación son la Cultural Leonesa (81%), el Real Zaragoza (80%), el Mirandés (78%) y el Andorra (49%).