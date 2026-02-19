Iza y la realidad del Cádiz CF: "Necesitamos una victoria para coger un poco de oxígeno"

El defensa del Cádiz CF Iza Carcelén es protagonista esta semana por haber recibido el premio DIGI que reconoce al futbolista más veloz del equipo durante el mes de enero. El lateral portuense, que dio el susto en Burgos al retirarse con problemas físicos, parece que puede estar para el choque del lunes contra la Real Sociedad B y atendió a los medios oficiales del club.

Iza se refirió a lo que se lleva de campaña. "La temporada tiene dos vertientes: una primera vuelta espectacular con números para estar arriba, pero la realidad es que en la segunda vuelta todavía no hemos ganado, nos está costando y estamos en una zona media que es tierra de nadie".

También tuvo palabras por el premio recibido siendo uno de los veteranos. "El trabajo tiene sus frutos, se potencia y se ve reflejado".

Retomando la situación del Cádiz CF tras superar claramente el ecuador de la competición, el defensor destaca que "el principio de la temporada fue muy bueno, pero ahora estamos dubitativos". "Necesitamos una victoria para coger un poco de oxígeno".

Y tira del tópico válido este curso. "Es un vestuario bastante joven y con poca experiencia. Los chavales se han adaptado a la categoría. "Tenemos que ir pasito a pasito y consiguiendo victorias si queremos optar a estar en esos puestos de play-off. Lo que falta es ganar partidos si quieres estar arriba".

La buena sensación individual está por encima de la colectiva. Al menos es lo que se desprende de sus palabras. "La primera vuelta ha sido buena y también he tenido buenos partidos en la segunda, quitando estos dos últimos".

El pasado verano renovó por dos campañas más -hasta 2027- y en aquel momento indicó que sería su último contrato profesional. "El Cádiz es el equipo de mi vida y no pienso jugar en ningún otro sitio. Cuando el club decida, o acabe mi contrato, se acabará", aclara.

Y siendo gaditano de El Puerto, el lateral del Cádiz CF pide a la afición que no baje la guardia. "Es verdad que este año hemos conseguido buenos resultados y eso también aúpa a la afición, pero estos últimos, en los que no hemos conseguido la victoria y el equipo ha dado la cara, sobre todo contra Granada y Almería, que tuvimos ocasiones, se nota ese feeling positivo que tenemos con los aficionados. Espero que sigan así porque los chavales lo notan cuando el campo está así".