Los siete jugadores del Cádiz CF que acaban contrato en un año: hay una situación delicada

El cuerpo técnico y los futbolistas del Cádiz CF están inmersos en la preparación de la temporada 2023-24 mientras la dirección deportiva trabaja en la búsqueda de refuerzos para terminar de confeccionar la plantilla. Un lateral derecho, otro izquierdo, un central, un medio defensivo, un extremo y un delantero son las posiciones que pueden ser apuntaladas.

Hay otros asuntos que afectan a la parcela deportiva. Uno de ellos está relacionado con la situación contractual de algunos jugadores. El club ha visto cómo en las últimas temporadas se han marchado libres Salvi, Carlos Akapo, Anthony 'Choco' Lozano, Iza Carcelén, Luis Alfonso 'Pacha' Espino...

La entidad cadista quiere evitar que se repita la fuga de jugadores que quedan libres después de haberse revalorizado en el conjunto amarillo y que podían haber tenido hueco en el plantel.

El club se ha movido con celeridad para atar a Rubén Alcaraz y Rubén Sobrino. Los dos acababan contrato el 30 de junio de 2024 pero han renovado. El centrocampista, hasta 2025. El atacante, hasta 2026.

Pero quedan más futbolista con sólo un año de vínculo con el Cádiz CF, es decir, libres a partir del 1 de julio de 2024 y con la opción de comprometerse con cualquier equipo desde el 1 de enero para la siguiente temporada.

Siete son los futbolistas propiedad del club del Nuevo Mirandilla que terminan contrato al final de la campaña 2023-24: Raúl Parra, Fali, Momo Mbaye, Juan Cala, Martín Calderón, Álvaro Negredo y Milutin Osmajic.

Cada uno tiene su propia situación. Cala no se entrena con el equipo y apunta a su retirada por una lesión e rodilla. Martín Calderón, lesionado de gravedad, dedicará buena parte del curso a su recuperación y a priori no tiene sitio si los amarillos continúan en Primera. Raúl Parra no parece entrar en los planes del técnico.

El club deberá decidir si quiere seguir contando con Momo Mbaye y el futbolista también tendrá que valorar si continúa o no. En el caso de Negredo, su renovación es año a año en función de cómo se encuentre. Será el delantero el que decida si seguir o parar.

Con Osmajic hay varias opciones abiertas después de su buena campaña cedido en el Vizela de la liga portuguesa.

La situación más compleja puede ser la de Fali. 'Titán' es uno los ídolos del cadismo y en condiciones normales podría renovar para seguir más allá de 2024. No parece fácil a día de hoy. El club ha renovado recientemente a Alcaraz y Sobrino, pero nada se sabe de Fali.

El defensa central tiene el mismo agente de Promosport que 'Choco' Lozano y Salvi. Y ya se sabe que pasó con ellos. Los dos se comprometieron con otros equipos (con el Getafe el delantero y con el Rayo el extremo) cuando eran libres para negociar a falta de pocos meses para el final de la temporada (la 2021-22 en el caso del sanluqueño y la 2022-23 el hondureño).

El futuro de Fali es una incógnita más allá del 30 de junio de 2024. En principio recorre su último curso como cadista salvo que se den las circunstancias oportunas para la renovación.