La dolorosa despedida de David Gil a Espino tras su salida del Cádiz CF: "Dejas un hueco muy grande"

Luis Alfonso 'Pacha' Espino finalizó su contrato con el Cádiz CF el pasado 30 de junio pero siempre se mantuvo la esperanza de que pudiese renovar. La realidad que el lateral izquierdo cambia de destino tras despedirse él mismo del universo cadista con un mensaje a través de las redes sociales. El Rayo Vallecano será su nuevo equipo.

El adiós de Espino supone el final de cuatro años y medio como futbolista del conjunto amarillo, en el que jugó 150 partidos oficiales. Se va dejando al equipo en Primera División y como un cadista más como aseguró en su adiós. El uruguayo deja huella y también muchos amigos, uno de ellos David Gil.

El portero se despidió de Espino con un emotivo mensaje desde su cuenta de twitter. Se explayó hasta el punto de que se valió de dos tuits para expresarse con mucho sentimiento.

El cancerbero no ocultó que la marcha del lateral zurdo le resulta dolorosa por su amistad (le llama hermano) y por todo lo que suponía su presencia en el vestuario.

David Gil se despidió de Espino de la siguiente manera:

Gracias por todo. Gracias por ser como mi hermano y cuidarme como lo has hecho. Gracias por apoyarme en los malos momentos y por hacerme disfrutar de los buenos. Gracias por todo el apoyo que he tenido de ti y de los tuyos.

Para mí sabes el dolor que me genera que te vayas, pero siempre me alegraré como si fueran míos, tus logros. Dejas un hueco muy grande en el vestuario pero ocupas un hueco muy grande dentro de mi. Te echaré muchos de menos mi hermano, pero nos seguiremos viendo y celebrando. Te quiero mi Pacha!

Gracias por todo. Gracias por ser como mi hermano y cuidarme como lo has hecho. Gracias por apoyarme en los malos momentos y por hacerme disfrutar de los buenos. Gracias por todo el apoyo que he tenido de ti y de los tuyos. Para mi sabes el dolor que me genera que te vayas (1/2) pic.twitter.com/snjCLUa1ao