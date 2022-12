El sevillista Carmona, una opción para reforzar el lateral derecho del Cádiz CF

El mercado de invierno deparará movimientos en buena parte de los equipos de Primera División. La Liga está parada por el Mundial y de momento hay pocas novedades. La más llamativa es la incorporación del delantero colombiano Luis Suárez al Almería cedido por el Olyimpique de Marsella. En el Cádiz CF habrá alguna cara nueva.

La prioridad en el conjunto amarillo apunta al lateral derecho debido a la baja de larga duración de Joseba Zaldua, operado hace un mes de la rodilla derecha que se lesionó en octubre durante el partido contra el Betis.

La entidad cadista explora las posibilidades para reforzar el lado diestro de la zaga. En las últimas semanas salen a relucir nombres de futbolistas que podrían interesar, como Andrei Ratiu (Huesca) y Francisco Javier Hidalgo, más conocido por Son (Levante), ambos titulares en sus respectivas escuadras.

En el Cádiz CF trabajan con discreción con la idea de tener la mejor plantilla posible para pelear por la permanencia en la segunda y decisiva parte de la temporada 2022/23. Sus responsables han avisado de que la base está formada con el actual plantel y no van a fichar por fichar, aunque eso no quiere decir que no vayan a llegar jugadores. La puerta de entrada está abierta.

Para el lateral derecho surgen una nueva opción. Se trata de José Ángel Carmona, un joven jugador de sólo 20 años (nacido en El Viso del Alcor) que este curso forma parte de la plantilla del Sevilla procedente del filial. Su posición natural es lateral diestro, aunque también se desenvuelve como central.

Carmona ha disputado 14 partidos oficiales (nueve como titular) en lo que va de campaña: nueve de Liga y cinco correspondientes a la 'Champions'. Ha marcado dos goles en el campeonato doméstico (doblete ante el Espanyol). Suma casi 900 minutos sobre el césped. Mide 1,84 y ha sido una vez internacional con la selección española sub'21 justo en el choque más reciente de 'La Rojita', el amistoso contra Japón jugado el pasado 18 de noviembre.

Es una promesa hecha realidad, aunque el futbolista puede verse afectado por los cambios que se avecinan en el Sevilla en el mercado invernal. El cuadro hispalense está haciendo una temporada tan mala que ocupa plaza de descenso, la 18ª, con sólo 11 puntos, idéntico número que el Cádiz CF.

En Nervión quieren reforzar todas las posiciones para salir de la zona trasera y no pasar apuros. El aterrizaje de jugadores puede conllevar la salida de otros. Carmona, por su edad, no tiene ficha profesional (es sub'23) pero corre peligro de verse abocado a la suplencia y lo peor para un joven es quedarse sin jugar.

En el Sevilla contemplan la opción de que Carmona salga cedido (tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025) y en principio no pondrían impedimento a que su destino fuese el equipo con sede en el estadio Nuevo Mirandilla si el futbolista y el Cádiz CF están por la labor. En el conjunto amarillo competiría por el puesto con Iza Carcelén y podría echar una mano en el eje de la zaga en caso de necesidad.