Juan José, ex del Cádiz CF, da las gracias a los que han contribuido "a que vuelva a nacer"

Juan José Jiménez Collar, leyenda del Cádiz CF, ha pasado por una época complicada en los últimos tiempos que está superando de manera satisfactoria. El pasado mes de octubre fue sometido a un trasplante de hígado y su evolución de favorable.

Juan José disputó 295 partidos oficiales en el conjunto amarillo entre finales de los 70, los años 80 y principios de los 90. Cumplió el sueño de todo gaditano de formar parte del equipo de su tierra y además militó tres temporadas en el Real Madrid, con el que participó en 82 encuentros. Acumuló cuatro duelos con la selección española.

El lateral derecho tuvo una destacada carrera como futbolista. Ahora, a sus 65 años, se recupera de la intervención de trasplante. El ex jugador ha lanzado un comunicado en el que da todo su agradecimiento. El comunicado es el siguiente:

"Por la presente nota quiero mostrar en nombre de mi familia y en el mío propio el mayor de los agradecimientos a todas las personas que de una u otra forma han contribuido a que yo vuelva a nacer.

En primer lugar, como no puede ser de otra manera, al donante anónimo y a toda su familia.

También al personal del Hospital Reina Sofía de Córdoba y de manera especial a:

Doctora hepatóloga Pilar Barrera, a los cirujanos; doctores Briceño, Ciria y Gómez.

A todo el grupo de enfermería y en especial a Verónica y Maribel.

Al cirujano de UCI, doctor Juan Carlos del Pozo.

Y en general a todo el personal del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde los celadores y limpiadoras pasando por el personal de administración. Mi agradecimiento eterno a todos ellos.

Por último, agradecer también a todos aquellos conocidos y no conocidos que se han preocupado, interesado y preguntado por mi estado de salud desde el mismo momento en el que supieron de mi ingreso y posterior intervención quirúrgica hasta el día de hoy que me muestran su alegría ante mi recuperación. Todas estas muestras de cariño que estoy recibiendo me hacen sentirme muy querido, como nunca pude imagina. Por todo ello: GRACIAS".