El jugador del Cádiz CF Iván Alejo se cuela en el Mundial con un polémico tuit tras la eliminación de Brasil

El futbolista del Cádiz CF Iván Alejo suele mostrarse activo a través de su cuenta personal de twitter. El extremo levantó una enorme polvareda con un mensaje que soltó el viernes 9 de diciembre poco después del partido del Mundial de Vatar entre Brasil y Croacia.

El combinado balcánico dio la la campanada y dejó en la cuneta a Brasil, una de las máximas favoritas para ganar el Mundial. Tras el empate a uno al final de la prórroga, el conjunto capitaneado por Luka Modric se impuso en la decisiva tanda de penaltis, se clasificó para las semifinales y el cuadro liderado por Neymar dijo adiós al torneo.

Una vez que Brasil quedó apeada en cuartos de final, Alejo colgó un tuit sólo con emoticonos de dos tipos: uno con un hombre bailando (tres de ese tipo) y el otro dos caras de mono que se tapan la boca con las manos.

El 11 del equipo amarillo retiró poco después el mensaje ante el aluvión de críticas. Y minutos más tarde colgó otro en el que ofreció una explicación: "Como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir. Lo corrijo".

En esa corrección eliminó las dos caras de mono y las sustituyó por otras tres clásicas de color amarillo con la boca tapada.

Ese último mensaje se extendió por las redes sociales y recibió miles de respuestas (17.400 llevaba el sábado por la mañana). Algunas le acusaban de racista.

Iván Alejo restó importancia a su mensaje, con el que trató de tirar de sentido del humor. "Es un tuit sin más. Tómatelo con humor. No busques cosas donde no las hay", le dijo el extremo a un usuario que no se lo tomó bien.

La polémica brota un mes después del encuentro de Liga entre el Real Madrid y el Cádiz CF en el que saltaron chispas entre algunos jugadores dentro y fuera del césped, sobre todo con Vinicius y Rodrygo, integrantes de la selección brasileña. Tras aquel partido en la capital de España, que los gaditanos perdieron por un ajustado 2-1. Alejo soltó un tuit que también generó polémica.

"Demostramos que podemos competir en cualquier campo y ante cualquier equipo pese al resultado. ¡Queda mucho y convencido de que lo vamos a sacar! Una pena que grandes jugadores rivales no estén a la altura en su comportamiento", señaló entonces tras el duelo en el Santiago Bernabéu.