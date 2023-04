Sergio González habla de su posible renovación por el Cádiz CF

El Cádiz CF está metido de lleno en la pelea por la permanencia en Primera División. Eso es lo que cuenta ahora mismo a mediados de abril. Lo demás puede esperar.

El entrenador, Sergio González, anda atareado en la consecución del objetivo. Lo que tenga que pasar con su futuro se resolverá un poco más tarde.

El contrato del técnico con la entidad cadista expira al final de presente temporada sin que recoja una cláusula de renovación en el caso de que el equipo se salve.

El míster fue preguntado por su futuro en la rueda de prensa que ofreció el viernes 14 de abril en la previa del choque contra el Real Madrid.

No eludió la cuestión y habló de la situación actual. Lo primero que dijo es que "estamos contentos de estar don estamos, tenemos la confianza del presidente y de la dirección deportiva". Habló en plural porque se refirió también a su equipo de trabajo.

"Estamos trabajando bien con la confianza de la zona noble. Estamos correspondiendo con trabajo y resultados, dedicamos muchas horas", expuso el preparador cadista.

La renovación es algo que "no me pasa por la cabeza" ahora mismo. Pero no porque no quiera, sino porque su pensamiento pasa por guiar al equipo a prolongar su estancia en la élite. En cualquier caso, expresó su deseo de continuar la próxima campaña si el Cádiz CF sigue en Primera División.

"El contrato no pone que hay que renovar por salvarnos", señaló antes de afirmar que "las sensaciones son buenas" en relación con el club.

Apuntó Sergio González sobre su posible renovación que "si logramos el objetivo lo demás vendrá de la mano". Mostró además la satisfacción por su trabajo. "Cuando uno está a gusto y se siente valorado, gusta continuar.

Pero lo primero lo primero, que es amarra la permanencia. "En la cabeza está el objetivo, luego nos pondremos de acuerdo seguro", apostillo el entrenador.