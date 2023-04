Una llamativa cifra que pone más difícil la victoria del Cádiz CF sobre el Real Madrid

El Cádiz CF afronta el sábado 15 de abril uno de los partidos más interesantes de la temporada 2022/23 en el estadio Nuevo Mirandilla. Pocos encuentros más atractivos que contra el Real Madrid (encuadrado dentro de la 29ª jornada de Liga), con un ambientazo en las gradas (quedan pocas entradas para agotar el papel) y la oportunidad para los amarillos de dar un paso más hacia la permanencia en Primera División.

Aunque es más que posible que el conjunto blanco reserve jugadores con la mente puesta en la vuelta de la 'Champions' (el martes 18 visita al Chelsea en busca de una plaza en semifinales), el duelo es de máxima exigencia para un Cádiz CF que, tras la primera victoria liguera de su historia en terreno del Betis, necesita seguir sumando puntos para acercarse aún más al objetivo. Llega a los últimos diez capítulos en una buena situación, ubicado en la 14ª posición con 31 puntos.

La misión para los de Sergio González es tan ilusionante como difícil por más que los merengues no tengan opciones de alzarse con el título. Aunque el cuadro de Carlo Ancelotti encare el choque plagado de suplentes, no dejan de ser jugadores de primer nivel que serían titulares en el Cádiz CF.

Las cifras que locales y visitantes acumulan a lo largo del campeonato revelan la complejidad del reto. Se unen datos de unos y otros que ponen sobre el tapete el arduo cometido que tiene ante sí el modesto que sueña con tumbar al grande.

Y es que el Cádiz CF debe superar a un gran adversario y también a sí mismo para lograr algo que no ha conseguido ni en la pasada campaña ni en la presente. El equipo amarillo no ha encadenado dos victorias consecutivas en la Liga ni en la 2021/22 ni en lo que va de las 28 jornadas de la 2022/23, en plena segunda vuelta.

Tras vencer al Betis, ahora tiene la ocasión de enlazar dos triunfos seguidos si es capaz de doblegar a un Real Madrid al que no vence en el antiguo Carranza desde hace más tres décadas.

El Cádiz CF no gana dos partidos seguidos... Y el Real Madrid no pierde dos encuentros seguidos en el torneo de la regularidad. El equipo blanco llega al santuario cadista después de caer (2-3) en el Santiago Bernabéu frente al Villarreal. No es habitual que hilvane dos jornadas sin ganar (empate y derrota en la 12 y 13, e igualadas en la 23 y 24), pero nunca, durante este curso, ha llegado a perder dos veces sin descanso.

El desafío está servido para los de Sergio González, que una vez más contarán en casa con el inestimable aliento de su parroquia.