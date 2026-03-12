Sergio González ya ha decidido quién es su portero titular en el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, debe tomar muchas decisiones en pocos días relacionadas sobre todo con la primera alineación de su segunda etapa como entrenador que comienza el viernes 13 de marzo con el encuentro ante el Mirandés (el colista) que tiene como escenario el Estadio Municipal de Anduva (desde las 20:30 horas) en el marco de la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion.

El técnico que se hizo cargo de la plantilla tras la destitución de Gaizka Garitano trabaja desde el pasado lunes con la vista puesta en el partido que abre el fin de semana en la categoría de plata. Como es lógico, esconde hasta el último momento la composición de un once que se conocerá aproximadamente una hora antes de eche a rodar la pelota en el recinto del municpio burgalés.

Una de las incógnitas está en la portería. ¿Quién será el titular, Víctor Aznar o David Gil? El brasileño aprovechó la oportunidad que le llegó con la lesión de su compañero (es ley de vida en el mundo del balompié) y se se hizo fijo. De hecho, fue el guardián de la portería de manera ininterrumpida durante 28 capítulos hasta que Garitano decidió poner a David Gil en el reciente duelo contra el Real Zaragoza.

Sergio ya tiene claro quién será el cancerbero que empiece el importante choque contra la escuadra rojilla. "Tenemos dos grandes porteros", expuso en la rueda de prensa previa al partido. A tenor de sus palabras, confía plenamente en los dos, aunque sólo uno puede formar parte del once. La cuestión es quién. "Tengo claro quien va a ser mi portero titular", aseveró el 'míster'. El preparador cadista se pronunció con mucha seguridad, pero eludió decir por quién se ha decantado. "Se verá el viernes en el campo", remató.