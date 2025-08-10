Las sensaciones de Suso tras ganar su primer Trofeo con el Cádiz CF

El capitán del Cádiz CF, Suso, pasó por los medios oficiales del club tras la victoria cadista en los penaltis 1 (6) -1 (5) ante el Córdoba CF, que permitió a los amarillos quedarse con la monumental copa de campeón.

Sensaciones: "Pues la verdad que contento, es el Trofeo que he visto desde chico. Se ha quedado aquí y contento por coger sensaciones y jugar partidos", agregando sobre el hecho de ser su primera conquista en el torneo que "es bonito". "Al final, el formato ha cambiado, pero la ilusión y las ganas son las mismas".

Las sensaciones del gaditano al pisar el césped delante de los suyos. "Creo que el domingo -contra el Mirandés- tenemos una oportunidad bonita para engancharlos y hacer del estadio un fortín y, a partir de ahí, construir algo bonito", apostillaba Suso.

El atacante disfrutó de sus primeros minutos en el feudo cadista, aunque fueran solo 45 después de una pretemporada con problemas físicos, necesita tiempo para poder estar en el césped mayor tiempo.