Semana larga para el Cádiz CF a la espera del próximo rival

Nueva semana de trabajo del primer equipo del Cádiz CF mientras saborea la victoria sobre el Huesca (1-0). Unos días con cinco sesiones de entrenamiento -el primero, de recuperación, se ha efectuado este lunes- a la espera de recibir al Burgos el lunes 20 de octubre en el Nuevo Mirandilla (20:30 horas).

Después de ejercitarse este lunes en las instalaciones de El Rosal, el plantel cadista disfrutará de descanso el martes y el miércoles, por lo que será a partir del jueves cuando ponga la directa mirando a la décima jornada de Liga. Ese jueves, a partir de las diez y media de la mañana, el entreno será en la ciudad deportiva.

El viernes el trabajo se trasladará al estadio Nuevo Mirandilla, donde el Cádiz CF entrenará en el escenario de sus partidos como local. Será a las 10:15 horas. Es habitual cuando el equipo juega en casa que una de las sesiones previas se desarrolle en este recinto.

Sábado y domingo, regreso a El Rosal pero con variaciones horarias. Mientras el viernes la plantilla está citada para ejercitarse a las 10:30 horas, el domingo lo hará por la tarde (18:30 horas), cerrando así una semana de trabajo denominada de las largas.

La sesión de recuperación de este lunes ha puesto de manifiesto el excelente ambiente existente después de vencer al Huesca y asaltar el liderato. Un doble premio que supone todo un espaldarazo para la autoestima de los jugadores y el cuerpo técnico.