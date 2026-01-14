El Sanluqueño vuelve a echar mano del Cádiz CF: enésimo trasvase

El Atlético Sanluqueño de Juan Cala sigue caminando de la mano del Cádiz CF también de Juan Cala. Después de varios años de idas y venidas de jugadores, promesas, cesiones de profesionales y canteranos, así como cambio del amarillo al verde, y viceversa, de miembros del cuerpo técnico, la última apuesta del club verdiblanco ha sido para elegir al máximo responsable del banquillo, así como su ayudante.

De esta forma, el roteño Pedro Mateos, se convierte en nuevo entrenador del Atlético Sanluqueño (Primera Federación) hasta final de temporada. Mateos estaba hasta hace unos días al frente del Cádiz CF juvenil, al que había clasificado para la Copa del Rey de la categoría y en cuyo sorteo le tocó el Real Madrid, al que visitará el domingo 18 de enero (16:00 horas).

Tras una larga carrera como jugador en clubes de Rota, Pedro Mateos colgó las botas para iniciar su andadura en los banquillos. En 2022 llegaría al Cádiz CF donde ha entrenado al cadete y al juvenil. Siendo en este 2025, un año brillante en División de Honor al conseguir hace días la clasificación para la Copa del Rey juvenil, donde se codeará con los equipos más importantes del panorama nacional.

Pero Mateos no se va solo, ya que el Sanluqueño también tira de un histórico del Cádiz CF, Jesús Velázquez, preparador que estaba al frente de los convenios de colaboración con los clubes de la provincia y que también formaba parte del cuerpo técnico del filial.

Ambos dan el relevo en el equipo de El Palmar a Daniel Casas, que ha estado en el banquillo estas últimas semanas, y llegan con el complejo objetivo de reconducir el rumbo de los verdiblancos, en zona de descenso y a ocho puntos de la permanencia.