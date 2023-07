Roger Martí explica cómo hará disfrutar a la afición del Cádiz CF

El delantero centro del Cádiz CF Roger Martí (32 años) atendió a los medios de comunicación el martes 11 de julio en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla una vez que el club ha ejecutado la compra de futbolista. Es cadista a todos los efectos.

El ariete militó en el conjunto amarillo cedido por el Elche en la segunda parte de la campaña 2022-23 y tras la consecución de la permanencia en Primera División pasa a ser propiedad de la entidad cadista hasta el 30 de junio de 2026.

En su andadura inicial en la escuadra gaditana, marcó un gol en la visita al terreno del Almería. Ahora será la primera vez que Roger Martí afronte una temporada completa con el escudo del Cádiz CF en su pecho. Lo hace como la máxima ilusión y con muchas ganar de hacerlo bien y la esperanza de que pueda desenvolverse sin lesiones. "Espero que sea una etapa bonita para todos, que me respeten las lesiones y que este año sea mucho mejor en lo personal", señaló el jugador.

El valenciano ha estado trabajando para recuperarse a tope y llegar a la pretemporada en las mejores condiciones. Acabó el curso pasado con problemas físicos que le impidieron rendir como hubiese querido. "Me quedo con la espinita de haber acabado lesionado la temporada", explicó del antero antes de asegurar que "desde que terminó la temporada he estado trabajando con muchas ganas para volver a la competición con las máximas ganas posibles".

Roger está deseando ayudar al equipo desde el principio. Como delantero que es, aspira a aportar todos los goles que pueda aunque no se mete presión y no se fija el objetivo de una cifra. "No me quiero poner números en la cabeza", afirmó mientras expresó su intención para la nueva campaña: "Quiero disfrutar, hacer disfrutar a la gente con goles. Aportando mi trabajo llegarán los resultados". Cree en su posibilidades.

La continuidad del grupo es un aspecto relevante para el ariete. "Es importantísimo seguir con la mayoría de gente del año pasado, con el míster, así es todo más fácil porque sabemos lo que quieren. Así es todo mucho más fácil conseguir los objetivos".