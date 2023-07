El Cádiz CF y Espino: el deseo, la realidad y la incertidumbre

El Cádiz CF anda atareado en la confección de la plantilla que competirá la próxima temporada 2023-24 por el objetivo de la permanencia en Primera División. El bloque está cimentado sobre la base de la campaña anterior que será reforzada con varios retoques.

Darwin Machís y Javi Hernández son de momento las dos incorporaciones a la espera de que se sucedan los movimientos a lo largo del mercado de verano.

Una de las incógnitas que en principio no tardará en quedar despejada gira en torno al futuro de Luis Alfonso 'Pacha' Espino. El dueño del lateral izquierdo del Cádiz CF en las últimas cuatro temporadas acabó su contrato el pasado 30 de junio y nada se sabe de su futuro a día de hoy.

Han pasado once días desde el final del vínculo entre las dos partes y todo está en el aire. La entidad cadista necesita un lateral zurdo porque sólo tiene a Javi Hernández porque Santiago Arzamendia también salió, en su caso cedido al Cerro Porteño.

Se supone que Espino iba a contar con numerosas ofertas de alto valor dado su buen rendimiento durante su estancia de amarillo. Pero la realidad es que el uruguayo aún no tiene equipo, al menos de manera oficial.

El Cádiz CF busca un lateral zurdo en el mercado y Espino busca equipo. La necesidad es común y las dos partes estaban por la labor de continuar unidas, aunque la realidad es que han separado sus caminos. Están a tiempo de volver a entenderse si el club no ha cerrado a otro futbolista o si el bravo jugador no se ha comprometido con nadie.

El club le propuso la renovación que el jugador rechazó a través de su representante al considerar que no era suficiente. No hubo acuerdo. El legítimo deseo de Espino era crecer como profesional y enrolarse en un conjunto inscrito en competición europea y si no daba con uno su idea era seguir en el Cádiz CF. De momento no se cumple ninguna de las dos intenciones.

Mientras el Cádiz CF no firme a otro lateral izquierdo y Espino no se una a otra escuadra, no se puede descartar del todo que acabe estampando su firma en el conjunto amarillo. El Rayo Vallecano y el Getafe son los que más suenan, pero no hay nada oficial.

El jugador está a la espera de definir su destino mientras los equipos empiezan a preparar la temporada. Se supone que no tardará mucho más en deshojar la margarita para no quedarse atrás en los entrenamientos.