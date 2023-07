Los equipos que buscan lateral izquierdo además del Cádiz CF

Entre los asuntos que el Cádiz CF debe resolver durante el verano, uno de ellos afecta al lateral izquierdo. Ya no están Luis Alfonso 'Pacha' Espino ni Santiago Arzamendia, el primero tras finalizar contrato y el segundo cedido al Cerro Porteño (Paraguay).

El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla cubre esa posición con Javi Hernández, aunque le queda otro jugador más para completarla. No es una misión fácil para el club, que ya se mueve con discreción en el mercado una vez que Espino no ha renovado. No se puede descartar del todo la continuidad del uruguayo.

El Cádiz CF tendrá competencia para hacerse con un futbolista del costado izquierdo de la zaga. Hasta siete escuadras, incluidas la gaditana, están cojas en ese puesto para el que sólo tienen un inquilino a día de hoy. Habrá novedades durante el mercado estival.

Sergio González cuenta sólo con Javi Hernández a la espera de otro futbolista que compita con el de Torrecera. El Girona, donde jugó la pasada campaña el gaditano, sólo tiene a Miguel Gutiérrez y necesita a otro lateral zurdo.

Lo mismo la sucede al Osasuna, con Juan Cruz como único lateral zurdo puro que hay en su plantel. Los recién ascendidos Granada y Las Palmas también andan cortos en esa posición. Sergio Cardona es el único de ese puesto en el cuadro canario y el portuense Carlos Neva en el equipo rojiblanco.

El Rayo Vallecano necesita con urgencia un lateral izquierdo tras la marcha de Fran García al Real Madrid. Sólo tiene a Pep Chavarría, con poco protagonismo la pasada temporada. El club de Vallecas parece que es el que más está apostando por Espino.

En el caso del Getafe, tiene en nómina a dos jugadores para ese puesto: Fabrizio Angileri y Jonathan Silva. En principio no cuenta con el segundo, que militó cedido en el Granada el último curso.

El Cádiz CF compite con esos equipos y se supone que Espino se inclinará por uno de ellos salvo que se marcha al extranjero o haya movimientos en otros clubes que realicen descartes de jugadores.