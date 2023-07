Luismi Cruz, una opción gaditana para reforzar el extremo derecho del Cádiz CF

El Cádiz CF ya está de pretemporada con la vista puesta en la próxima campaña 2023-24 de nuevo en Primera División y una vez más con la permanencia como objetivo prioritario.

Se esperan movimientos en la plantilla a lo largo del mercado verano con la intención de ser más fuertes en un curso que presente exigente. La competencia por esquivar los tres puestos de descenso será dura.

Tras el aterrizaje de Darwin Machís y Javi Hernández y la inminente llegada de Jorge Meré, el club realizará más incorporaciones. Una de ellas afecta al extremo derecho para cubrir la marcha de Theo Bongonda, traspasado al Spartak de Moscú (a falta de confirmación oficial).

La salida del belga-congoleño es una baja sensible. Machís se ocupará en principio de la banda izquierda (es su espacio natural pese a ser diestro). Brian Ocampo aún tardará un tiempo en estar disponible (se perderá buena parte de la primera vuelta) y Rubén Sobrino puede jugar en ambos lados pese a no ser un extremo puro. Iván Alejo se mueve por la derecha aunque no está llamado a tener un rol principal.

En esta tesitura, lo normal es que llegue un jugador que pueda ayudar en banda, sobre todo por la derecha. Una posibilidad que se abre es Luismi Cruz, futbolista nacido hace 22 años en El Puerto de Santa María (Cádiz) que se enroló en edad cadete en el Sevilla.

En el conjunto hispalense fue escalando categorías hasta llegar al Sevilla Atlético y debutar en el primer equipo en la temporada 2021-22. Participó en cuatro partidos con los mayores (tres de Liga y uno de la Liga Europa).

Con filial sevillista en Segunda Federación y sin sitio en el primer equipo, Luismi Cruz salió cedido al Barcelona Atlletic (Primera Federación) en la campaña 2022-23. En el segundo equipo azulgrana jugó 37 partidos (caso todos como titular) y marcó ocho goles, incluidos dos ante el Real Madrid Castilla en la fase de ascenso a Segunda. Destaca por su velocidad y habilidad y además ve puerta. Es zurdo pero suele jugar en la derecha.

El portuense regresa al Sevilla aunque sin hueco en la plantilla. Tiene contrato hasta 2025 y todo apunta a nueva cesión en busca de minutos en otras escuadra. El Tenerife es el que ha puesto más interés hasta la fecha. En el Cádiz CF no pierden de vista la evolución del futbolista, que tiene el plus de ser de la tierra. Ocuparía plaza de sub'23.