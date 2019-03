Un rival que invita al optimismo

El pasado reciente invita al optimismo en lo que se refiere al encuentro que el Cádiz disputará el próximo domingo en el Ramón de Carranza contra el Córdoba. De hecho, el equipo verdiblanco es el rival ante el que los amarillos han sumado más puntos desde que regresaron a Segunda División con Álvaro Cervera en el banquillo.

En efecto, de los 10 adversarios a los que el titular de la Tacita se ha enfrentado en todas y cada una de las tres temporadas que lleva en la categoría de plata, el cuadro cordobesista aparece como el más propicio en cuanto a producción, igualado, eso sí, con el Zaragoza, la otra escuadra que se le da especialmente bien a los gaditanos es su actual etapa en el fútbol profesional.

13 puntos Contra los verdiblancos, los amarillos han ganado cuatro partidos y empatado uno, idéntico registro que frente al Zaragoza

Hasta el momento, los cadistas han amarrado 13 de los 15 puntos posibles puestos en juego en los cinco encuentros en los que se han medido a su contrincante de este fin de semana, contra el que, por lo tanto, no conocen la derrota. Cuatro victorias y un empate resumen los duelos que ambos han dirimido en los últimos dos años y medio en la competición de Liga, un registro que encuentra igualmente paralelismo con la lucha de uno y otro en este tiempo, pues mientras los primeros siempre han peleado por ocupar plaza en la zona noble, los segundos se han acostumbrado a pugnar por evitar los puestos que conducen a Segunda B.

En la campaña 2016/17, la primera tras el recordado ascenso en el Rico Pérez de Alicante, el Cádiz doblegó al Córdoba en la primera vuelta en el Nuevo Arcángel con relativa claridad (1-3) pero en la segunda no pudo pasar del empate (1-1) en Carranza. En la 2017/18, pleno de triunfos al vencer los amarillos en la ciudad de la Mezquita (1-2) y repetir éxito en la capital gaditana (2-0). Y este curso, en el choque de la primera vuelta, los cadistas rubricaron el buen momento que atravesaban, en plena racha, al imponerse a domicilio con más solvencia que claridad (1-3), no en vano hasta la recta final no resolvieron los goles de Marcos Mauro y Ager Aketxe.

Como quiera que los marcadores registrados han sido más bien generosos, con al menos dos dianas en cada contienda, el Córdoba también es el adversario al que los pupilos de Cervera le han marcado más tantos en estas últimas tres temporadas, 14, aunque la diferencia a favor y en contra se halla por debajo de la firmada ante el Zaragoza. Así, frente a los maños, con los que se han sumado igualmente 13 puntos en cinco partidos y por consiguiente no se conoce la derrota, el average refleja nueve marcados y sólo uno encajado, para un global de +8, por el +7 que hay con los verdiblancos.

Por detrás de cordobeses y aragoneses aparecen precisamente el adversario del anterior fin de semana, el Lugo, con 12 puntos en seis encuentros merced a tres triunfos y tres empates, y el Almería, con idénticos números.

En esta particular clasificación, el siguiente rival más propicio es el Alcorcón, ante el que se han amarrado 10 puntos de 18 posibles (tres victorias, un empate y dos derrotas), por delante de Nástic, con 9 en seis partidos (2-3-1); Numancia, con 8 en cinco (2-2-1); Reus, con 7 en cinco (2-1-2); Tenerife, con 6 en seis (1-3-2), al margen de los dos 1-0 de la fase de ascenso de la 2016/17, y Oviedo, que con 4 en seis encuentros (1-1-4) sin duda merece el calificativo de auténtico coco de los cadistas.

Visto lo visto, el Córdoba se presentará este domingo en el Ramón de Carranza como el mejor rival posible para que el Cádiz regrese a la senda del triunfo e intente recuperar la posición perdida en la zona noble, para lo que además de ganar también precisará que al menos falle o el Málaga, perdiendo en el Nou Estadi de Tarragona con el Nástic, o el Mallorca, no venciendo en Son Moix al Zaragoza.