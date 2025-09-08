Rival del Cádiz CF organiza un foro con sus aficionados

El Sporting de Gijón, uno de los rivales del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion, ha anunciado la celebración de un foro de aficionados en el que el presidente del club, David Guerra, y el técnico, Asier Garitano, responderán a las cuestiones que les trasladen los seguidores rojiblancos. El Sporting ocupa la segunda posición después de cuatro jornadas.

Se trata del tercer acto de esta naturaleza desde la llegada del Grupo Orlegi a la mayoría accionarial de la entidad con el objetivo de "mantener cauces de comunicación directa" entre club y afición.

El evento tendrá lugar este jueves, 11 de septiembre, en El Molinón, a partir de las 18:00 horas, en una convocatoria limitada a un centenar de abonados.

El proceso de inscripción se abrirá este martes, cuando el club habilitará una plataforma para apuntarse, y en caso de superar el centenar de solicitudes se seleccionarán los asistentes por sorteo a partir de su número de abono.

Mediante un comunicado, el club explicó que "el presidente ejecutivo y el entrenador responderán las cuestiones, dudas, críticas y sugerencias de la afición", permitiendo así "atender las demandas y preocupaciones de la masa social sportinguista".

Por otro lado, la plantilla descansó este lunes, aprovechando la festividad del Día de Asturias, y regresará al trabajo mañana en Mareo con una sesión de puertas abiertas a partir de las 10:45 horas.

Las miradas estarán puestas en Nacho Martín, que se retiró cojeando en el último duelo frente al Deportivo y está pendiente del resultado de las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, así como Mamadou Loum y Oscar Cortés, últimos fichajes rojiblancos, ausentes en la convocatoria de la pasada jornada del campeonato.