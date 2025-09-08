El arranque de Paco López con el Leganés, peor que con el Cádiz CF hace un año

Los equipos van tomando posiciones en los compases iniciales de la temporada 2025-26. El Cádiz CF empieza con buen pie, no conoce la derrota y se coloca en la parte alta de la clasificación después de cuatro jornadas de Liga en los que ha sumado ocho puntos.

El conjunto amarillo forma parte del grupo de equipos que comienzan con una alta producción. El mejor está siendo el Racing de Santander, el único que ha firmado un pleno de victorias con una exhibición goleadora. Con 13 tantos presenta un promedio de más de tres por encuentro.

Hay escuadras que arrancan con problemas, como las cuatro que forman parte del furgón de cola con un solo punto: Cultural Leonesa, Granada, Albacete y Castellón. Otras caminan con dudas, como es el caso del recién descendido Leganés.

El cuadro madrileño, tras perder su plaza en Primera División, diseña un proyecto con el objetivo de recuperar de inmediato su sitio en la élite. Encargó esa misión a Paco López, como un año atrás había hecho el Cádiz CF.

El técnico cuenta con una de las plantillas más potentes de la categoría de plata. El Leganés parte como uno de los favoritos al ascenso aunque se emplea con dudas en el inicio de la competición. Ni gana ni pierde. Sólo empata y acredita una cuenta de 4 puntos de 12, ubicado en la 15ª posición. Sus resultados con 1-1 en Huesca; 1-1 en casa frente al Cádiz CF; 2-2 como local ante el Deportivo de La Coruña y 0-0 en el campo de la Cultural Leonesa este último fin de semana. Estuvo por delante en el marcador en tres partidos en los que estuvo cerca del triunfo.

Esto no ha hecho más que empezar y lo normal es que el equipo pepinero vaya hacia arriba debido a su potencial. Las cifras reflejan que el arranque del Leganés es peor que el del Cádiz CF la pasada temporada. Después de los cuatro capítulos inciales de la campaña 2024-25, el equipo amarillo que entonces entrenaba Paco López llevaba 5 puntos frente a los 4 que ahora acumula el Leganés con su nuevo técnico.

Eso sí, el conjunto del centro peninsular no pasado por el traumático trance de la goleada que sufrió el Cádiz CF ante el Real Zaragoza (0-4) en la jornada inaugural del pasado curso. La diferencia es que los gaditanos perdieron pero también ganaron en los primeros cuatro partidos con Paco López. Sin embargo, Leganés sólo avanza a paso de tortuga con un punto por jornada.