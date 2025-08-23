Rival del Cádiz CF entra en crisis en la segunda jornada de Liga

Es importante empezar bien la temporada para adqurir una dosis de confianza, tener tranquilidad y evitar el malestar que puedan causar marcadores adversos. El Cádiz CF firma un arranque positivo con una victoria (1-0 sobre el Mirandés) y un empate (1-1) en el terreno del Leganés, pero otros equipos entran en dificultades a las primeras de cambio.

El Granada descendió hace un par de campañas a la vez que el Cádiz CF. El pasado curso era aspirante al ascenso como el conjunto amarillo y los dos fracasaron en el intento de volver de inmediato a la élite del fútbol español. Pero el cuadro rojiblanco se complica tanto la vida en este inicio del ejercicio 2025-26 que se adentra en una crisis en sólo dos capítulos.

El equipo entrenado por José Rojo 'Pacheta' empieza muy mal la Liga. Dos partidos, dos derrotas. Perdió 1-3 en casa frente al Deportivo de La Coruña en el choque de la jornada inaugural y una semana después, el viernes 22 de agosto, cayó con estrépito en el campo del Eibar (3-0). Un par de derrotas, un solo gol a favor, seis en contra y condenado a residir en el furgón de cola de la clasificación.

Además de perder, la imagen del Granada no se corresponde con la de un equipo que supuestamebte debería aspirar a estar en la parte alta de la tabla. En Eibar ni siquiera llegó a tirar a puerta. En los dos partidos sufrió la expulsión de un jugador.

La situación es complicada en el Granada con una afición desconenta por el pésimo comienzo del equipo y enfadada con la directtiva. Pese a todo, Pacheta está convencido en la reacción de su equipo en los próximos compromisos. "Que nadie dude que esto lo vamos a arreglar", afirmó justo después del varapalo sufrido en el terreno del Eibar.