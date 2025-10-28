Rival del Cádiz CF decide no anunciar la convocatoria antes de los partidos y explica el motivo

Se empieza a imponer la moda de ocultar hasta el último momento las convocatorias de los partidos de fútbol. En el caso del Cádiz CF, es habitual que en los encuentros que disputan en el estadio Nuevo Mirandilla el club no facilite la lista de jugadores citados que se conoce sólo aproximadamente una hora antes del pitido inicial. En algunos compromisos a domicilio tampoco se conoce la nómina de elegidos y el ejemplo más reciente es la visita al campo del Granada. Para el choque de la Copa del Rey, la entidad cadista sí anunció un día antes del envite de la primera eliminatoria la composición de la expedición desplazada a Murcia.

Hay un rival del Cádiz CF en Segunda División que ha tomado una decisión drástica. La Unión Deportiva Las Palmas, recién descendida y una de las candidatas al ascenso a Primera División, decide que no hará pública la lista de futbolistas convocados antes de los partidos. El cuadro insular se impuso (1-0) al equipo de Gaizka Garitano en el duelo correspondiente a la octava jornada del campeonato.

El entrenador del conjunto canario, Luis García, ha explicado la razón de no informar públicamente de la convocatria antes de jugar los encuentros. Ha afirmado que "hay algunos medios que la sacan (la convocatoria) y no hacen ningún favor al club". Así, ha señalado que que "hemos tomado esta decisión para guardar nuestras cartas".