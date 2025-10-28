El Cádiz CF pide identificar a los responsables de los incidentes previos al partido contra el Granada

El Cádiz Club de Fútbol lanzó un comunicado el martes 28 de octubre en el que "lamenta y condena con absoluta firmeza los incidentes ocurridos" en la previa del partido contra el Grabada disputado el pasado sábado 25 en el estadio Nuevo Los Cármenes (undécima jornada de LaLiga Hypermotion). Las peñas de ambos equipos ya se pronunciaron de manera contundente.

Desde la entidad cadista señalan que "los comportamientos violentos son totalmente inaceptables y contrarios al espíritu del deporte, basado en el respeto, la convivencia y la deportividad. Estos hechos aislados, protagonizados por una minoría, no representan en modo alguno a las aficiones de ninguno de los dos clubes, que demostraron un comportamiento ejemplar durante toda la jornada".

El Cádiz CF expresa "su total colaboración con las autoridades competentes y con el propio Granada CF para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables".

Asimismo, el club gaditano "reitera su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia en el fútbol y con la promoción de los valores que deben inspirar a este deporte".

El Granada CF también se manifestó a través de un comunicado que hizo público el lunes. El club rojiblanco "condena enérgicamente los lamentables incidentes acontecidos durante la previa del partido entre Granada CF y Cádiz CF el pasado sábado 25 de octubre".

Desde el Granada indican que "actos como estos atentan gravemente contra los principios y valores de nuestro deporte. La actitud violenta e incívica de una minoría no representa en modo alguno a la afición rojiblanca ni a los aficionados desplazados desde Cádiz, quienes volvieron a mostrar una vez más un comportamiento ejemplar durante toda la jornada."

El club de la ciudad del Nuevo Los Cármenes anuncia que "tomará cuantas medidas sean necesarias y permitan el ordenamiento jurídico, la ley del deporte y el reglamento del aficionado con aquellas personas que hayan sido identificadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".