Un revés para el Eldense antes de enfrentarse al Cádiz CF

Una baja sensible para el próximo rival del Cádiz CF, que no podrá contar con el delantero Alan Godoy para el partido de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion que disputará este sábado (16.15 h) en el estadio Nuevo Mirandilla. Las alegaciones del Eldense no han sido estimadas.

Cabe recordar que Godoy fue expulsado con cartulina roja "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa accesoria en cuantía de 200 € al club y de 600 € al infractor. (Artículo: 130.1)".

De esta manera, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción al jugador del Eldense Alan Godoy y al del Córdoba José Antonio Martínez, ambos expulsados con roja directa en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

La RFEF confirmó que su comité disciplinario desestimó las alegaciones del Eldense en defensa Godoy, que vio la roja en el minuto 92 del partido con el Oviedo (1-1), por una entrada a un contrario haciendo uso de fuerza excesiva, según el acta arbitral, y sancionado por producirse de manera violenta.

Por el mismo motivo se perderá la próxima jornada el futbolista del Córdoba José Antonio Martínez, expulsado con roja directa igualmente en la prolongación del Huesca-Córdoba (4-1), por dar una patada en la cara de un rival. El Comité de Disciplina sancionó también con un partido al jugador del Eibar Sergio Álvarez por doble amonestación y consiguiente expulsión en la última jornada el campo del Almería (2-2).