Revés del Cádiz CF en la clasificación

El Cádiz CF llegó a la décima jornada de LaLiga Hypermotion como líder pero el fin de semana, prolongado hasta el lunes 20 de octubre, tuvo un desenlace nada agradable. El conjunto amarillo se había mostrado intratable en el estadio Nuevo Mirandilla en cinco partidos (cuatro victorias y un empate) hasta que en el sexto se llevó una notable decepción con la derrota (1-3) frente al Burgos en el envite que clausuró el capítulo número diez.

Un nuevo triunfo en el hogar hubiese dejado al Cádiz CF al frente de la clasificación, pero la realidad es que el liderato le ha durado sólo una semana. Visto y no visto. Ni siquiera fue capaz de capturar un empate que al menos hubiese evitado el amargo trago con el que la afición tuvo que volver a casa.

La derrota ante la escuadra castellano-leonesa tuvo una consecuencia inmediata. El equipo entrenado por Gaizka Garitano ya no ocupa ni la primera ni la segunda plaza. Pasa de ser el mejor de la clase a desaparecer de las plazas de ascenso directo de un plumazo.

Tras quedarse sin sumar, el Cádiz CF se ve rebasado en la tabla por el Racing de Santander y la Unión Deportiva Las Palmas. El cuadro cántabro es el que manda ahora en el campeonato con 19 puntos, uno más que el equipo canario, segundo con 18. Los gaditanos bajan al tercer escalón también con 18 al tener un peor balance goleador que los insulares (+5 Las Palmas, +2 el Cádiz CF).

El único consuelo para los amarillos es que ocupan uno de los cuatro peldaños de la fase de ascenso a Primera División que completan el Deportivo de La Coruña (cuarto con 16), el Almería (quinto con 16) y el Burgos, sexto con 15. El equipo de Luis Miguel Ramis irrumpe en la zona noble tras dar una sonora campanada en territorio cadista.