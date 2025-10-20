Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Burgos

Dawda e Iker Recio pugnan con rivales durante el Cádiz-Burgos.

Víctor Aznar (1) El portero poco pudo hacer por evitar los goles que fueron responsabilidad suya.

Iza Carcelén (0) Llevaba una buena línea que se rompió en el peor momento.

Kovacevic (0) El muro se resquebrajó en una noche no muy afortunada.

Iker Recio (0) El centro de la defensa hizo aguas en un pésimo día para los amarillos.

Pereira (0) Tras su buen papel en su primera titularidad, repitió en el once pero no anduvo atinado y fue relevado en el descanso.

Sergio Ortuño (0) Naufragó en el centro del campo, superado por sus rivales.

Álex Fernández (0) No fue el faro del equipo en la medular aunque intentó poner criterio.

Tabatadze (0) Su peor actuación desde que llegó al Cádiz. No influyó en el juego y tras la primera parte se quedó en el vestuario.

Ontiveros (1) Marcó un golazo que inauguró el marcador, pero después no estuvo nada acertado.

Suso (0) Trato de liderar el ataque pero su aportación se quedó corta, sin acierto en la definición.

García Pascual (0) Volvió a desperdiciar una ocasión clara como en el anterior encuentro. Para colmo, se tuvo que retirar lesionado.

Climent (0) Jugó la segunda parte pero no subió el nivel en el carril izquierdo.

Efe Aghama (1) Demostró su habiliad con un sinfín de regtes aunue fue frenado por continuas faltas.

Dawda (0) Una aparición peligrosa nada más entrar y se acabó. Intrascendente.

Roger Martí (1) Debió haber tenido más minutos por su experiencia. El equipo notó su presencia en el área.

De la Rosa (s.c.) Saltó al césped en el tiempo extra. Le dio tiempo a hacer un centro muy inocente.