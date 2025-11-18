La reflexión del mejor jugador del Cádiz CF tras la dura derrota en Almería

El Cádiz CF sufrió en Almería su tercera derrota de la temporada 2025-26 que, con el 3-0, fue la más abultada tras el 1-0 en el terreno de la Unión Deportiva Las Palmas y el 1-3 en casa frente al Burgos. El conjunto amarillo alcanzó el primer tercio de la Liga justo el día que se llevó un fuerte varapalo que confirmó la situación delicada en la que se halla en la actualidad.

La deriva del cuadro gaditano no es la más esperada en las últimas semanas después de un excelente comienzo de curso que, cifras en mano, no tiene continuidad en el tiempo. Son cinco las jornadas consecutivas sin ganar que demuestran la tendencia negativa. El objetivo inmediato es frenar la mala racha con un triunfo que aporte algo de tranquilidad.

El mejor futbolista del Cádiz CF en el choque disputado en el terreno del Almería fue Víctor Aznar (23 años). No es la primera vez que es el más destacado de los amarillos. De hecho, es posible que sea el jugador más sobresaliente de la plantilla en las 14 jornadas iniciales del campeonato. Cuando el mejor es el portero es que algo no termina de funcionar en el equipo. El cancerbero hizo varias intervenciones de mérito y hasta detuvo un penalti que fue repetido por decisión arbitral.

El hispano-brasileño se asienta la titularidad en su primera campaña como integrante del primer equipo a todos los efectos. Aprovecha su oportunidad. En ocho partidos ha dejado la portería a cero con sus paradas y con la inestimable ayuda de sus compañeros.

El guardameta suele expresarse a través de su cuenta de X (antes twitter). Un día después del revés en el campo del Almería, lanzó un breve mensaje a modo de reflexión y con la mirada puesta ya en el siguiente compromiso. La próxima cita del Cádiz CF es con la Cultural Leonesa en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 23 de noviembre (capítulo número 15).

"No hay recompensa sin sacrificio, a por el domingo", señaló el arquero, dispuesto a seguir dándolo todo si, como parece, continúa ejerciendo de guardián de la portería. Víctor Aznar apela al trabajo para que el equipo retome lo antes posible la senda de la victoria.