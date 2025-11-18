El Cádiz CF, abocado a corregir en invierno los errores del mercado de verano

El Cádiz CF empieza a ofrecer síntomas preocupantes que dejan atrás un excelente comienzo de temporada. Las carencias salen a flote en las últimas semanas como reflejan los marcadores. Son cinco las partidos consecutivos sin ganar, una sola victoria en las siete jornadas más recientes, cuatro capítulos seguidos sin marcar un gol... Las señales son inquietantes anque ocupe la sexta posición en la clasificación.

Tres puntos sumados de los últimos 15 suponen un pobre balance que frena la progresión de un conjunto amarillo que dibuja una tendencia a la baja. El juego no es precisamente brillante. Las ocasiones de gol escasean. El equipo destaca por su consistencia defensiva (salvo en casos puntuales) pero presenta grandes dificultades en ataque. Es el que menos veces tira a portería.

Hay jugadores que no están dando el nivel (algunos quizás no lo tengan) y el club tendrá que valorar si acude la mercado de verano en busca de refuerzos para corregir errores del mercado de verano. La posición que reclama con urgencia alguna cara nueva es la delantera, actualmente la peor de la Liga a tenor de los números. Entre Álvaro García Pascual, Dawda Camara y Roger Martí suman un solo gol en el primer tercio de la Liga (14 jornadas).

Las lagunas en el Cádiz CF no afectan sólo a la delantera. Hay un problema en el centro de la defensa, donde Bojan Kovacevic e Iker Recio no parecen tener recambios de garantías mientras nada de sabe de Fali, lesionado y sin debutar aún esta campaña. Un inqulino para el eje de la zaga sería necesario de cara a la segunda parte del curso.

El renovado centro del campo tampoco termina de funcionar del todo, con dificultades sobre todo en la creación. Haría falta un jugador con capacidad para generar.

El Cádiz CF tiene extremos de sobra que por una razón u otra no están ofreciendo el nivel esperado más allá de la irrupción del internacional georgiano Iuri Tabatadze. Javier Ontiveros sufre problemas físicos, Brian Ocampo y Suso son intermitentes en el juego. De la Rosa no termina de dar un paso al frente y Efe Aghama es más un promesa que una realidad. No parece fácil reforzar ese puesto esa debido al elevado número de jugadores.

La plantilla está compuesta por 25 futbolistas: 22 con licencia profesional y tres con ficha del filial (Alfred Caicedo, Pelayo Fernández y Raúl Pereira). Hay hueco pero un mayor número de efectivos sería un problema para el entrenador a la hora de manejar el vestuario. Así, lo normal es que tenga que haber salidas para que se produzcan entradas para que el Cádiz CF tenga la posibilidad de ser más fuerte en la parte definitiva de la Liga. Una cosa es la necesidad y otra la opción de que haya cambios. Hay salidas que pueden ser complicadas.